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Суд на три года запретил Удальцову посещать массовые акции
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Суд на три года запретил Удальцову посещать массовые акции
Политика, 18:04
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Суд на три года запретил Удальцову посещать массовые акции

Симоновский суд Москвы установил административный надзор координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову до 5 августа 2021 года, в рамках которого ему запрещено посещать массовые акции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд также запретил оппозиционеру покидать пределы Москвы и области, а также обязал дважды в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

«Для меня совершенно очевидно, что этот иск направлен на максимальное ограничение моей общество-политической деятельности, которую я осуществляю в рамках закона», — заявил Удальцов во время заседания.

Суд арестовал Удальцова на 30 суток
Общество

В середине августа Удальцова арестовали на 30 суток по делу о повторном нарушении при организации митинга. Арест был связан с митингом против повышения пенсионного возраста, который состоялся на проспекте Сахарова в Москве 28 июля. Удальцов не согласился с решением суда и объявил голодовку. После этого оппозиционера дважды госпитализировали. Митинг против повышения пенсионного возраста организовала КПРФ. Мероприятие было согласовано с властями. По данным полиции, в митинге приняли участие 6,5 тыс. человек.

Теги: Сергей Удальцов , «Левый фронт» , Симоновский суд Москвы
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