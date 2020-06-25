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Поправки в Конституцию ,  
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Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны, любые искажения воли народа недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового состава

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — цитирует Путина «РИА Новости».

Президент также назвал «принципиальной вещью», чтобы голосование было организовано «на высшем уровне». Путин еще раз напомнил, что закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок. «Но я посчитал это чрезвычайно важным, чтобы люди высказали свое мнение по поводу основного закона и тех изменений, которые предлагается внести в него», — уточнил Путин.

Материал дополняется.

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