В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия ведомство не сообщает.

О том, что согласованный митинг прошел спокойно, сообщил в Twitter и один из его организаторов, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, на акцию протеста на Суворовской площади вышли более 3 тыс. человек. Одним из главных требований являлось проведение голосования по каждой поправке отдельно, а не по целому пакету сразу, заявил он «Интерфаксу».

Помимо этого, митингующие выступили за внесение в список ряда других поправок, в том числе о национализации недр и природных ресурсов, возвращении прежнего пенсионного возраста и прогрессивном налогообложении сверхдоходов.