В Москве стартовало голосование по поправкам в Конституцию

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В Москве открылись избирательные участки для голосование по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте мэрии. Они будут открыты до 20:00 по местному времени.

Онлайн-голосование будет проводиться на портале 2020og.ru с 10:00 мск 25 июня до 20:00 мск 30 июня, уточняется на сайте столичной мэрии. Для этого нужно будет авторизоваться через единую систему идентификации.

Всего в столице будет работать чуть более 3,6 тыс. избирательных участков, говорил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Голосование по поправкам также стартовало в других регионах. Оно продлится неделю, а последний день плебисцита — 1 июля — объявлен выходным.Помимо москвичей, проголосовать онлайн смогут также жители Нижегородской области. Для этого им нужно было в срок с 5 по 21 июня подать заявление через портал госуслуг.