Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Итоги
- Голосование завершилось в 21:00 мск 1 июля. Последними закрылись участки в Калининградской области.
- К 7:00 мск 2 июля ЦИК обработал уже 99,9% протоколов. За поправки проголосовали 77,93%, против — 21,26%.
- В Москве, по данным на 7:00 мск, за поправки проголосовали 65,25%, в Санкт-Петербурге — 77,66%.
- Результаты онлайн-голосования в Москве: за поправки выступили 62,33%, против — 37,67%. В Нижегородской области дистанционно проголосовали за 59,69%, против — 40,31%.
- Единственным регионом, где в начале подсчета голосов лидировал ответ «нет», была Республика Коми. После подсчета 6% бюллетеней голосов за поправки было 31,01%, против — 68,02%. После обработки более 20% протоколов расклад изменился в противоположную сторону: 67,42% за и 31,59% против. «Результаты отражаются в зависимости от того, сколько протоколов введено, — ответил зампред ЦИК Николай Булаев на вопрос журналиста о ситуации с подсчетом голосов в Коми. — Та информация, которую вы видели [вначале], — это результаты по двум введенным протоколам».
- Позднее единственным «протестным» регионом, стал Ненецкий автономный округ. После подсчета более 90% протоколов за там проголосовали 44,42%, против почти 54,57%.
- Явка составила 65%.
- В Москве явка за шесть дней составила 53,32%, в Московской области — 72,71%, в Санкт-Петербурге — 70,7%, в Крыму — 77,79%.
- ЦИК за все время голосования не увидела ни одного нарушения, требующего специального рассмотрения комиссией.
- По данным МВД, за весь период голосования поступило 839 жалоб, из них 126 — 1 июля. Все они являются несерьезными и не оказывают влияния на итоги голосования, считают в ведомстве.
Как прошел всероссийский день голосования
- ЦИК начала публиковать предварительные результаты голосования еще около 15:00 мск. Глава комиссии Элла Памфилова объяснила такое решение. «Мы сначала не хотели этого делать, но агитация не регулируется, экзитполы не регулируются, хотя мы рекомендовали не публиковать эти экзитполы, — уточнила она. — Поскольку ничего не запрещено, как только на Чукотке подсчитали голоса, вся информация есть у местных комиссий, у наблюдателей, и каждый будет ее выдавать и интерпретировать так, как он это понимает». По ее словам, ЦИК предпочла выдавать журналистам информацию о ходе голосования «из первых рук».
- Электоральный юрист Аркадий Любарев пояснил РБК, что публикация результатов голосования до его окончания не противоречит порядку голосования, принятому ЦИК. «В том порядке <...> сказано, что они должны публиковать данные не позже, чем через восемь часов после окончания голосования на территории, — уточнил он. — В отличие от выборов, где это запрещено, здесь все не только разрешено, но даже предписывается». Он отмечает, что во время выборов, наоборот, публикация результатов до конца голосования запрещена, так как считается, что публикация итогов влияет на избирателей, которые еще не проголосовали. По его словам, цели повлиять на участников голосования может служить и незапрещенная агитация за и против поправок, и публикация экзитполов.
- Кампания «Нет!», которую проводят «Открытая Россия» и муниципальные депутаты Илья Азаар и Юлия Галямина, провела свои экзитполы в Москве и Санкт-Петербурге. Данные публикуются в соцсетях. По итогам опросов среди согласившихся дать ответ в Москве поддержали поправки 44,91% опрошенных, 54,89% выступили против (согласились ответить 5,1 тыс. человек). В Санкт-Петербурге проголосовали за — 36,69%, против — 63,07% (согласились ответить 2,7 тыс. человек).
- В Москве на Пушкинской площади около 18:00 началась несанкционированная акция противников поправок к Конституции. У памятника Пушкина проходят одиночные пикеты. Полиция пока не вмешивается, женщина в форме раздает всем присутствующим маски, неподалеку припарковано несколько автозаков и машин полиции.
- Глава ЦИК написала письмо лидеру коммунистов Геннадию Зюганову с просьбой проконтролировать жалобы его однопартийцев. По словам Памфиловой, она связалась с Зюгановым, и он «открестился» от распространения шаблонов. Ранее Центризбирком сообщил об одинаковых бланках жалоб на нарушения при голосовании, которые заранее распространяли среди членов избиркомов от КПРФ. Обвинения в нарушениях Памфилова назвала безосновательными.
- На пяти участках московского района Раменки отказались показывать списки голосующих члену ТИК и журналистам, передал корреспондент РБК. Это произошло несмотря на разъясняющее письмо замглавы Мосгоризбиркома Дмитрия Реута с указанием показывать списки членам вышестоящих комиссий и представителям СМИ. Ранее в этом же районе были аннулированы результаты надомного голосования на ряде участков: наблюдатели заявили о десятикратном расхождении данных УИК и ТИК.
- В Петербургском избиркоме заявили, что журналист «Медиазоны» Давид Френкель, получивший накануне травму на одном из УИКов, сломал руку при падении, но его не толкали. Журналист сообщал, что его пыталась насильно вывести с участка полиция. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуацию проверит СК.
Нарушения
- На пресс-конференции в ЦИК 30 июня заместитель председателя комиссии Николай Булаев заявил, что ЦИК не получала жалоб на «административный ресурс, карусели, вбросы и так далее». «Такого рода жалоб мы пока не имеем. И мне кажется, что в этой части мы совершили некий прорыв», — заявил он.
- Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух сообщил, что жалоб на электронное голосование в штаб не поступало.
- В КПРФ увидели «признаки фальсификации» при голосовании «надомников» в московском районе Раменки — коммунисты заметили расхождение данных в ведомостях УИК 2771 и соответствующих сведений ТИК. По данным УИК, на 27 июня было выдано 34 бюллетеня для надомного голосования, а по данным ТИК на 26 июня — 393. Первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин обратился в ЦИК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. 30 июня заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что бюллетени надомников на этих участках признаны недействительными, при подсчете голосов они будут аннулированы.
- В Санкт-Петербурге от работы отстранены два члена УИК № 505 после публикации изданием «Фонтанка.ру» видеозаписи, где они наполняют урну для голосования бумажными листами. По словам представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григория Марголина-Каганского, ящик с бюллетенями опечатан, голосование в него не производится, 28 июня после обращения избиркома в правоохранительные органы начата проверка.
- Журналист Павел Лобков сообщил, что проголосовал на выборах дважды — онлайн и на избирательном участке. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что по данному факту будут приняты меры, а самого Лобкова ждут «соответствующие санкции» за административное правонарушение, так как голосовать повторно запрещено (ст. 5.22 КоАП). Вечером 25 июня полиция начала проверку. В МВД добавили, что действия могут быть квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса — ст. 142.2 (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования), ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и ст. 213 (хулиганство).
- Похожая ситуация произошла с представителем движения «Голос» Василием Вайсенбергом, который зарегистрировался на дистанционное голосование и получил бюллетень, когда пришел на участок. По словам Булаева, ему не стоило провоцировать членов избирательных комиссий. 26 июня Вайсенберга пригласили в полицию для дачи объяснений.
- Голоса попытавшихся проголосовать на обычных участках будут учтены только один раз, заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. «По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома», — сказал Ермолов ТАСС. Зампредседателя Общественной палаты Москвы и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что председатели обеих участковых комиссий уже отстранены. «В отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность», — заявил глава Мосгоризбиркома.
- Гражданка России Яэль Ильински, живущая в Израиле, сообщила «МБХ Медиа», что смогла проголосовать трижды: электронным способом, а также в диппредставительствах в Тель-Авиве и Хайфе («Ни там, ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронное голосование, и никак это не проверяют», — приводится ее цитата в новости). Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что за такие действия грозит уголовное преследование. Она также отметила, что в комиссии исходят из того, что граждане поведут себя добросовестно и не будут совершать подобные действия.
Как проходило предварительное голосование
- Электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде завершилось 30 июня в 20:00 мск. Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 93,02%. Такой показатель мэр Москвы Сергей Собянин на пресс-конференции в ЦИК объяснил активной гражданской позицией тех, кто выбрал для себя такую форму голосования.
- ВЦИОМ представил данные экзитполов, согласно которым 76% опрошенных поддержали поправки. Результаты экзитполов обычно запрещено публиковать в день голосования и за пять дней до него, но голосование по внесению поправок в Конституцию регулируется отдельным законом и не подпадает под это правило. В опросе ВЦИОМ приняли участие 163,1 тыс. человек в 25 регионах, согласились раскрыть информацию о своем выборе 70,6%.
- Глава Центризбиркома заявила РИА «Новости», что публикация экзитполов не нарушает закона, но ЦИК просила не обнародовать их до конца голосования. В Кремле считают, что публикацию экзитполов до завершения голосования «может способствовать повышению информированности населения». Но вопрос, была ли допустима публикация ВЦИОМом экзитполов на голосовании по Конституции, следует адресовать Центризбиркому, сказал Дмитрий Песков.
- Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты заявил, что «принудиловка», накрутка явки и сбои при учете голосов недопустимы, а важнейшей задачей должны стать достоверные и легитимные результаты голосования.
- Правозащитная организация «Голос» обнародовала приказ главы рязанского отделения МЖД Сергея Дмитрова о мобилизации сотрудников на голосование: «В целях выполнения гражданского долга каждого работника железнодорожного транспорта обязываю руководителей структурных подразделений проанализировать сложившуюся ситуацию и принять все меры по активному участию в голосовании». В РЖД сообщили, что приказ был «инициативой регионального руководства» и в данный момент он отозван.
- С момента начала голосования организация получила 1587 обращений. Почти половина из них — 682 сообщения — содержит признаки нарушений, считают в организации. Обращения содержат жалобы на деятельность избирательных комиссий, принуждение к голосованию, незаконную агитацию и так далее.
- Журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю полицейские сломали руку на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге. По его словам, он пришел на участок, где до этого пытались удалить одного из членов УИК с правом решающего голоса, представился председателю УИК, после чего та попросила полицейских вывести журналиста. В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу РБК заявили, что нападения не было, а председатель УИК попросила сотрудников полиции помочь вывести Френкеля, который мешал работе комиссии.
- ЦИК несколько раз сообщал о DDoS-атаках: на сайт «Конституция2020.рф» из-за рубежа, предположительно с территорий Великобритании и Сингапура, а также на сайт ЦИК.
- 27 июня начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил о попытке атаки на систему онлайн-голосования через сервис наблюдателя. Сбоя в системе не произошло, все голоса онлайн-избирателей будут учтены.
- К 18:00 26 июня у ЦИК все еще не было данных о явке в регионах (на сайте комиссии опубликовали только данные о количестве проголосовавших за 25 июня). Член ЦИК Евгений Шевченко подтвердил РБК, что данные о явке будут готовы на следующий день. «Люди [из избиркомов] работают до восьми, девяти, десяти часов вечера. Понятно, что не успевают собрать», — уточнил он.
- К электронному голосованию не было допущено почти 2 тыс. сомнительных учетных записей, рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. По его словам, из этого числа успели проголосовать 547 москвичей. Это личные кабинеты, которые были зарегистрированы после 5 июня, когда регистрация была закрыта.
- Избирательные участки открылись по всей стране 25 июня, но в некоторых городах не с 8:00 по местному времени, как это бывает в дни обычных голосований. Корреспондент РБК в городе Кимры Тверской области не смогла проголосовать на своем участке утром, так как УИК, согласно опубликованному расписанию, начинает работу в 15:00. На участке расписание назвали «устаревшим», а информацию ложной. «Мы уже поменяли объявление, где указали, что работаем с 8 до 20. Информация пришла к нам просто поздно, мы просто физически не успели поправить расписание», — сообщили РБК в УИК 408.
- Председатель комиссии Еврейской автономной области опровергла сообщения о том, что в регионе не везде открылись избирательные участки. По ее словам, часть входов в участки «подмыло» из-за продолжительных дождей, но все они открылись вовремя.
Процедура голосования
- Голосование будет проходить неделю — до 1 июля включительно. 1 июля объявлен выходной день.
- Участки в дни голосования будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.
- Помимо избирательных участков голосование проходит на дому, а в Москве и Нижегородской области можно было проголосовать и онлайн. Заявки на участие в онлайн-голосовании подали более 1,3 млн человек. Если пользователь подал заявление, но потом передумал голосовать онлайн, он может прийти на свой участок 1 июля.
- 213 участков открыты на предприятиях с непрерывным циклом работы. Около 2 тыс. участков создано в местах временного пребывания.
За какие поправки предлагается проголосовать
Помимо прочего, поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов. В Основном законе будут прописаны полномочия Госсовета, появится ряд социальных норм, в том числе индексация пенсий, будет закреплено понятие брака исключительно как союза мужчины и женщины. Также в Основном законе будет прописана возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока.
Голосовать можно только за весь пакет изменений. Вопрос один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ответить можно «да» или «нет».
Подробнее о списке поправок — в материале РБК.