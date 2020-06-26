По вопросу о поправках в Конституцию проголосовали более 10 млн россиян

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Число проголосовавших по поправкам в Конституцию России по состоянию на 26 июня достигло 10 млн 126 тыс. человек, что составляет 9,2% от числа избирателей, зарегистрированных в стране. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает корреспондент РБК.

Эта цифра учитывает данные о тех, кто проголосовал в электронном формате, и тех, кто проголосовал на избирательных участках.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что более 50% от тех, кто подал заявление на онлайн-голосование, сделали свой выбор.

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