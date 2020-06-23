В Москве открылись кафе, спортзалы и детские площадки. Фоторепортаж
С 23 июня открылись залы ресторанов и кафе. Неделей ранее стали доступны летние веранды. Во время действия ограничительных мер заведения общепита могли работать только на доставку
Столичные загсы возобновили проведение торжественных церемоний. По данным мэрии, в ближайшие выходные планируется около 900 свадеб. С конца марта в Москве можно было заключить брак, но без гостей и фотографов
На фото: молодожены выходят из Дворца бракосочетания № 1
С 21 марта была приостановлена работа фитнес-центров. По новым правилам Роспотребнадзора посещать их можно по предварительной записи. В залах должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции в 1,5 м, на каждого посетителя должно приходиться пространство площадью не менее 4 кв. м
К обычному режиму работы мэрия разрешила вернуться и детским садам
На Москве-реке началась навигация, которая тоже была отложена из-за пандемии