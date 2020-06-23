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В Москве открылись кафе, спортзалы и детские площадки. Фоторепортаж

23 июня Москва перешла к новому этапу снятия ограничений. К работе вернулись фитнес-центры, заведения общепита, открылись детские площадки и уличные тренажеры. По заверениям мэра Сергея Собянина, это стало возможным благодаря снижению заболеваемости в городе. В то же время он выступил за сохранение удаленного режима работы для горожан. За последние сутки в столице выявлен 1081 новый случай заболевания, умерли 26 пациентов. Как в Москве возвращаются к привычной активности — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 23 июня открылись залы ресторанов и кафе. Неделей ранее стали доступны летние веранды. Во время действия ограничительных мер заведения общепита могли работать только на доставку

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Столичные загсы возобновили проведение торжественных церемоний. По данным мэрии, в ближайшие выходные планируется около 900 свадеб. С конца марта в Москве можно было заключить брак, но без гостей и фотографов

На фото: молодожены выходят из Дворца бракосочетания № 1

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

С 21 марта была приостановлена работа фитнес-центров. По новым правилам Роспотребнадзора посещать их можно по предварительной записи. В залах должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции в 1,5 м, на каждого посетителя должно приходиться пространство площадью не менее 4 кв. м

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

К обычному режиму работы мэрия разрешила вернуться и детским садам

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
На фото: бассейн во Дворце водных видов спорта на территории спорткомплекса «Лужники»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
С 23 июня стала доступна городская инфраструктура: лавки, беседки, тренажеры и детские площадки. Несмотря на снятие режима самоизоляции 9 июня, пользоваться этими объектами до сих пор было запрещено
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На Москве-реке началась навигация, которая тоже была отложена из-за пандемии

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Все еще остаются в силе запреты на работу развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий. В городе сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки в общественных местах.
Теги: мультимедиа, Москва, COVID-19, карантин, пандемия, рестораны
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