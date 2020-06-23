В Москве открылись кафе, спортзалы и детские площадки. Фоторепортаж

С 21 марта была приостановлена работа фитнес-центров. По новым правилам Роспотребнадзора посещать их можно по предварительной записи. В залах должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции в 1,5 м, на каждого посетителя должно приходиться пространство площадью не менее 4 кв. м