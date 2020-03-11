Активисты подали новую заявку на митинг из-за указа Собянина

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Организаторы митинга в Москве против обнуления президентских сроков уменьшили в уведомлении предполагаемое количество участников акции. Так, накануне, 10 марта организаторы подали заявку на акцию с участием 25 тыс. человек на 21 и 22 марта. На следующий день они подали новое уведомление, указав численность в 4,5 тыс. человек, сообщил РБК председатель движения «Гражданское общество Михаил Светов.

«Это связано со вчерашним заявлением Собянина о том, что массовые мероприятия количеством свыше 5 тыс. человек будут запрещены в связи с карантином», — сказал он.

Один из организаторов альтернативного митинга, заявленного на 50 тыс. человек, член «Открытой России» Татьяна Усманова сообщила РБК, что пока не уведомляла власти Москвы об уменьшении количества участников, но готова это сделать. «Мы для себя такой вероятности не исключаем, но мы пока этого не сделали. Пока ждем ответа от мэрии», — объяснила Усманова.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.