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Активисты подали новую заявку на митинг из-за указа Собянина

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Организаторы митинга в Москве против обнуления президентских сроков уменьшили в уведомлении предполагаемое количество участников акции. Так, накануне, 10 марта организаторы подали заявку на акцию с участием 25 тыс. человек на 21 и 22 марта. На следующий день они подали новое уведомление, указав численность в 4,5 тыс. человек, сообщил РБК председатель движения «Гражданское общество Михаил Светов.

«Это связано со вчерашним заявлением Собянина о том, что массовые мероприятия количеством свыше 5 тыс. человек будут запрещены в связи с карантином», — сказал он.

Один из организаторов альтернативного митинга, заявленного на 50 тыс. человек, член «Открытой России» Татьяна Усманова сообщила РБК, что пока не уведомляла власти Москвы об уменьшении количества участников, но готова это сделать. «Мы для себя такой вероятности не исключаем, но мы пока этого не сделали. Пока ждем ответа от мэрии», — объяснила Усманова.

Активисты подали заявки на митинг против обнуления президентских сроков
Общество

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта подписал указ, согласно которому в Москве из-за угрозы распространения коронавируса запрещается проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, если число их участников превышает 5 тыс.

10 марта заявки на проведение митинга на проспекте Сахарова подали две группы организаторов: представители «Открытой России», «Партии перемен», команды Егора Жукова, а также движение «Гражданское общество» во главе с Михаилом Световым. Они выступают против внесения изменений в Конституцию, «обнуления» президентских сроков, а также в защиту фигурантов дела «Сети», «Нового Величия» и других политических активистов.

Во вторник, 10 марта, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентский срок действующего главы государства после принятия новой версии Конституции и дать ему возможность участвовать в новых президентских выборах. Владимир Путин, выступая перед депутатами, не исключил такой вариант, если граждане поддержат поправку на всенародном голосовании, а Конституционный суд подтвердит ее законность.

Теги: новости РБК, митинг, Москва, Конституция, «Открытая Россия»
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