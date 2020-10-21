Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное

Власти Словении ввели комендантский час. С 21 октября запрещено передвигаться по улице с 21:00 до 6:00. Проводить все мероприятия, в том числе религиозные, запретили. Словенцам разрешено собираться в группы не больше шести человек.

Карантин в Аргентине ввели 20 марта. С того времени он продлевался несколько раз. В середине октября власти возобновили внутренние авиаперевозки, а также автобусное сообщение. Но, для того чтобы воспользоваться транспортом, нужно иметь специальное разрешение. Также пассажиры должны быть подключены к специальному мобильному приложению.