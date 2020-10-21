Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное
- Австрия с 23 октября запретит собираться больше чем по шесть человек в помещениях. Под ограничения попали рестораны, спортивные занятия, а также празднования юбилеев и свадеб. На улицах нельзя будет собираться компаниями больше 12 человек.
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В Словакии объявлено чрезвычайное положение. Режим действует до середины ноября. Запрещены все массовые мероприятия, кафе работают только навынос, закрыты все спортзалы и бассейны. Там также хотят провести повсеместное тестирование жителей старше 10 лет. Если мера не сработает, власти допускают введение полного локдауна.
- В Чехии на две недели закрыли бары, рестораны, кинотеатры и фитнес-центры. Школы переведены на дистанционное обучение. Власти не исключают и полного локдауна, но пока хотят дождаться, принесут ли результаты нынешние меры.
- Похожая ситуация в Бельгии: там с 19 октября решили закрыть все бары и ввести комендантский час с полуночи до 5:00. Ограничения предусмотрены на ближайший месяц.
- В соседней Франции тоже пошли по пути комендантского часа. Президент страны Эмманюэль Макрон объявил его в крупных городах: в Париже, Лионе, Марселе и других. Свободное перемещение ограничено с 21:00 до 6:00, при этом общественный транспорт на это время останавливать не будут. Его оставляют для того, чтобы у работающих по ночам не было проблем с передвижением. Пока не планируется закрывать школы и магазины, речь не идет и о запрете передвижения между регионами.
- В Швейцарии ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах. Там также запретили собираться группами более 15 человек. А работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку.
- В Польше утвердили деление на красную и желтую зоны. В красных регионах запрещены собрания больше десяти человек, а также все торжественные мероприятия. Вузы и школы — на дистанционном обучении, а в магазинах в очередь на одну кассу могут встать не больше пяти человек. В желтых — можно посещать рестораны и кафе, но только с 6:00 до 21:00, а гости не должны занимать больше половины мест. Власти также отменили массовые гулянья на Новый год. От них отказались в Варшаве, Познани, Гданьске, Гдыни.
- В Германии власти вводят ограничения там, где коронавирус получил большое распространение. В Берлине, Мюнхене или Франкфурте-на-Майне на 100 тыс. приходится 50 зараженных. Там ввели для ресторанов и кафе комендантский час с 22:00 или 23:00 до 6:00, а также запрет на продажу алкоголя в это время. Канцлер Германии Ангела Меркель попросила жителей отнестись к ограничениям с пониманием, так как сейчас помимо эпидемиологической проблемы приходится решать и экономическую.
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В Болгарии ввели обязательное ношение масок на улице. Власти посоветовали запастись ими до 22 октября, когда и вступает в силу решение. Обязательный карантин для тех, кто контактировал с заболевшими, при этом сокращен с двух недель до 10 дней.
- В Израиле новые карантинные меры ввели еще в сентябре, а спустя месяц начали их отменять. Снова можно собираться: в помещении — до десяти человек, на свежем воздухе — до 20. Возобновляют работу детские сады, открывают парки и пляжи, кафе и рестораны работают навынос, от дома можно уходить дальше чем на 1 км.
- В Великобритании ввели градацию по ситуации в каждом районе. Предусмотрены три уровня опасности: средний, высокий или наивысший. Самые жесткие ограничения ввели пока что в Ливерпуле — там закрыли пабы, а местным властям разрешили при необходимости закрывать спортзалы и казино. По всей же стране запрещено собираться больше шести человек.
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Ирландия первой в ЕС возобновила локдаун. Отходить от дома можно не более чем на 5 км, иначе грозит штраф до €500 . Такая же санкция предусмотрена за отказ от ношения масок. За проведение домашней вечеринки могут наказать на €1000 . Работа заведений общественного питания и баров ограничена продажей навынос.