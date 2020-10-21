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Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 40 млн человек. Власти объявляют новые ограничения: вводят комендантский час, закрывают рестораны, переводят людей на удаленку. Какие меры принимают в разных странах — в обзоре РБК
Люди в защитных кабинках ресторана в Рио-де-Жанейро
Люди в защитных кабинках ресторана в Рио-де-Жанейро (Фото: Pilar Olivares / Reuters)
  • Австрия с 23 октября запретит собираться больше чем по шесть человек в помещениях. Под ограничения попали рестораны, спортивные занятия, а также празднования юбилеев и свадеб. На улицах нельзя будет собираться компаниями больше 12 человек.

  • В Словакии объявлено чрезвычайное положение. Режим действует до середины ноября. Запрещены все массовые мероприятия, кафе работают только навынос, закрыты все спортзалы и бассейны. Там также хотят провести повсеместное тестирование жителей старше 10 лет. Если мера не сработает, власти допускают введение полного локдауна.

  • В Чехии на две недели закрыли бары, рестораны, кинотеатры и фитнес-центры. Школы переведены на дистанционное обучение. Власти не исключают и полного локдауна, но пока хотят дождаться, принесут ли результаты нынешние меры.
  • Похожая ситуация в Бельгии: там с 19 октября решили закрыть все бары и ввести комендантский час с полуночи до 5:00. Ограничения предусмотрены на ближайший месяц.
  • В соседней Франции тоже пошли по пути комендантского часа. Президент страны Эмманюэль Макрон объявил его в крупных городах: в Париже, Лионе, Марселе и других. Свободное перемещение ограничено с 21:00 до 6:00, при этом общественный транспорт на это время останавливать не будут. Его оставляют для того, чтобы у работающих по ночам не было проблем с передвижением. Пока не планируется закрывать школы и магазины, речь не идет и о запрете передвижения между регионами.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек
Общество
Фото:Rajanish Kakade / AP

  • В Швейцарии ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах. Там также запретили собираться группами более 15 человек. А работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку.
  • В Польше утвердили деление на красную и желтую зоны. В красных регионах запрещены собрания больше десяти человек, а также все торжественные мероприятия. Вузы и школы — на дистанционном обучении, а в магазинах в очередь на одну кассу могут встать не больше пяти человек. В желтых — можно посещать рестораны и кафе, но только с 6:00 до 21:00, а гости не должны занимать больше половины мест. Власти также отменили массовые гулянья на Новый год. От них отказались в Варшаве, Познани, Гданьске, Гдыни.
  • В Германии власти вводят ограничения там, где коронавирус получил большое распространение. В Берлине, Мюнхене или Франкфурте-на-Майне на 100 тыс. приходится 50 зараженных. Там ввели для ресторанов и кафе комендантский час с 22:00 или 23:00 до 6:00, а также запрет на продажу алкоголя в это время. Канцлер Германии Ангела Меркель попросила жителей отнестись к ограничениям с пониманием, так как сейчас помимо эпидемиологической проблемы приходится решать и экономическую.

  • В Болгарии ввели обязательное ношение масок на улице. Власти посоветовали запастись ими до 22 октября, когда и вступает в силу решение. Обязательный карантин для тех, кто контактировал с заболевшими, при этом сокращен с двух недель до 10 дней.

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Общество
Фото:Fredrik Sandberg / Global Look Press

  • В Израиле новые карантинные меры ввели еще в сентябре, а спустя месяц начали их отменять. Снова можно собираться: в помещении — до десяти человек, на свежем воздухе — до 20. Возобновляют работу детские сады, открывают парки и пляжи, кафе и рестораны работают навынос, от дома можно уходить дальше чем на 1 км.
  • В Великобритании ввели градацию по ситуации в каждом районе. Предусмотрены три уровня опасности: средний, высокий или наивысший. Самые жесткие ограничения ввели пока что в Ливерпуле — там закрыли пабы, а местным властям разрешили при необходимости закрывать спортзалы и казино. По всей же стране запрещено собираться больше шести человек.

  • Ирландия первой в ЕС возобновила локдаун. Отходить от дома можно не более чем на 5 км, иначе грозит штраф до €500 . Такая же санкция предусмотрена за отказ от ношения масок. За проведение домашней вечеринки могут наказать на €1000 . Работа заведений общественного питания и баров ограничена продажей навынос.

Собянин оценил идею о комендантском часе из-за коронавируса
Политика
Сергей Собянин

  • Власти Словении ввели комендантский час. С 21 октября запрещено передвигаться по улице с 21:00 до 6:00. Проводить все мероприятия, в том числе религиозные, запретили. Словенцам разрешено собираться в группы не больше шести человек.

  • В Италии премьер Джузеппе Конте передал возможность вводить жесткий карантин мэрам городов, но и сам ввел ряд ограничений. Бары без сидячих мест должны закрываться в 18:00, рестораны — до полуночи. Все любительские спортивные соревнования по контактным видам спорта остановлены. Спортзалам дадут неделю, чтобы они смогли адаптироваться к санитарным условиям. Начальная школа продолжит обучение, старшеклассники смогут учиться в несколько смен, а вузы могут полностью уйти на удаленку.
  • В столице Испании, Мадриде, можно выезжать за пределы своего района в исключительных случаях. Бары и рестораны работают там до 22:00. Разрешено собираться не больше чем по шесть человек. В Каталонии закрыты все бары и рестораны, они работают только навынос. Фитнес-клубам и концертным площадкам работать можно, но число посетителей не должно превышать половину.
  • В Доминиканской Республике власти на 45 дней продлили режим ЧП, там действует комендантский час. С 18 октября магазины и общественный транспорт стали работать по сокращенному режиму.

  • Карантин в Аргентине ввели 20 марта. С того времени он продлевался несколько раз. В середине октября власти возобновили внутренние авиаперевозки, а также автобусное сообщение. Но, для того чтобы воспользоваться транспортом, нужно иметь специальное разрешение. Также пассажиры должны быть подключены к специальному мобильному приложению.

  • В большинстве штатов Бразилии ограничения все еще есть, но их перестают выполнять. Так, например, в Рио-де-Жанейро запрещено загорать на пляжах, но побережья заполнены отдыхающими.
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Опустевший из-за комендантского часа Париж. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • В Австралии ограничения начали ослаблять. После локдауна, который продлился 100 дней, жители Мельбурна теперь могут отъезжать на 25 км от дома. Отменены двухчасовые ограничения на тренировки на улице. А вот пабы и рестораны пока ждут открытия: еще две недели работать им будет нельзя.
  • В Таиланде карантинные меры действуют до конца октября. Но с пятницы там ввели дополнительные меры — в Бангкоке запретили собираться группами больше пяти человек. Это произошло после масштабных акций протеста в Бангкоке, но власти объяснили новые ограничения именно мерами по борьбе с коронавирусом.
  • В Китае власти решили ограничить число въезжающих в Пекин. Оно не должно превышать 500 человек в день.
  • А в Японии ограничения ослабили. В страну с начала октября могут прилететь те, у кого есть право на обучение и долгосрочное проживание. Также власти прорабатывают вопрос о снятии ограничений для соседних стран по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Не исключено, что с ноября японцы смогут летать в Китай, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур и другие.
Автор
Максим Ярыгин
коронавирус COVID-19 карантин комендантский час
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