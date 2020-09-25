В Израиле ввели «герметичный» карантин

Все торговые предприятия, кроме продуктовых и магазинов товаров первой необходимости, прекратят работу. Жителям запретят удаляться от дома более чем на один километр. Ежедневный прирост случаев коронавируса приблизился к 7 тыс.

Фото: Амит Шааль/ РИА Новости

С 25 сентября в Израиле ужесточаются ограничения из-за пандемии, передает израильское радио «Кан». Местные СМИ назвали принятые меры «герметичным» карантином.

Жесткие ограничения будут действовать две недели, затем будет решен вопрос об их отмене или продлении, сообщает «Кан». В период карантина работу продолжат только продуктовые магазины, а также те, которые торгуют товарами первой необходимости. Вся работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» будет прекращена.

Кроме того, в стране введут ограничения на передвижение. Жителям запретят отходить от дома более чем на один километр, все молитвы и демонстрации можно будет проводить только на этом расстоянии на открытых площадках и с участием не более 20 человек.

Как передает The Times of Israel, второй день подряд число новых случаев в стране коронавируса приближается к 7 тыс. С начала пандемии, согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле коронавирусом заразились 212,1 тыс. человек.