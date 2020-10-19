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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые в Норвегии выявили новую для страны мутацию коронавируса

Фото:Fredrik Sandberg / Global Look Press
Фото: Fredrik Sandberg / Global Look Press

В третьем по численности населения городе Норвегии Тронхейме нашли измененный вид коронавируса, отличающийся от циркулировавшего в государстве раньше. Об этом сообщает Норвежский институт общественного здравоохранения.

У нового типа вируса отличается поверхностный белок, что, по заявлению специалистов, может влиять на его способность связываться с клетками человека. «Пока неясно, каким образом эти изменения могут повлиять на способность вируса инфицировать или вызывать заболевание», — уточнила руководитель секции Национального института общественного здравоохранения Каролина Брагстад.

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Институт отметил, что полученные им анализы коронавируса отличаются от всех изучавшихся ранее. «Когда будет проанализировано больше образцов, мы сможем узнать, был ли этот вирус в Норвегии раньше, и выявить его в других вспышках в будущем», — указано в сообщении.

Главный врач коммуны Туве Ресстад сообщила телеканалу TV 2, что мутация коронавируса может оказаться более заразной. По ее словам, этот вирус легче передается от человека к человеку, а его симптомы проявляются быстрее. За выходные в Тронхейме выявили восемь новых случаев заражения, около 1 тыс. человек находятся на карантине.

По данным Института общественного здоровья Норвегии, всего в стране выявили 16 456 зараженных. Умерли 278 человек.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

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В России коронавирус с начала распространения в стране практически не мутировал. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 16 октября сказала, что за прошедшие девять месяцев коронавирус не стал более агрессивным и «злым». По ее мнению, имеющихся у российских специалистов знаний об инфекции достаточно, чтобы защитить население.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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