Ученые в Норвегии выявили новую для страны мутацию коронавируса

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В третьем по численности населения городе Норвегии Тронхейме нашли измененный вид коронавируса, отличающийся от циркулировавшего в государстве раньше. Об этом сообщает Норвежский институт общественного здравоохранения.

У нового типа вируса отличается поверхностный белок, что, по заявлению специалистов, может влиять на его способность связываться с клетками человека. «Пока неясно, каким образом эти изменения могут повлиять на способность вируса инфицировать или вызывать заболевание», — уточнила руководитель секции Национального института общественного здравоохранения Каролина Брагстад.

Институт отметил, что полученные им анализы коронавируса отличаются от всех изучавшихся ранее. «Когда будет проанализировано больше образцов, мы сможем узнать, был ли этот вирус в Норвегии раньше, и выявить его в других вспышках в будущем», — указано в сообщении.

Главный врач коммуны Туве Ресстад сообщила телеканалу TV 2, что мутация коронавируса может оказаться более заразной. По ее словам, этот вирус легче передается от человека к человеку, а его симптомы проявляются быстрее. За выходные в Тронхейме выявили восемь новых случаев заражения, около 1 тыс. человек находятся на карантине.