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Опустевший из-за комендантского часа Париж. Фоторепортаж

Вечером 17 октября в Париже и некоторых других городах Франции начал действовать комендантский час, введенный из-за роста заболеваемости коронавирусом
Фото:Доминик Бутен / РИА Новости
Фото: Доминик Бутен / РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе. На фото: пустая площадь Трокадеро во время комендантского часа в Париже
Фото:Lewis Joly / AP
Фото: Lewis Joly / AP

Комендантский час начал действовать с 17 октября с 21:00 до 06:00. При этом полного запрета на выход из дома для жителей Франции не будет. Ограничения продлятся не менее четырех недель. На фото: пустая площадь Трокадеро

Фото:Lewis Joly / AP
Фото: Lewis Joly / AP

Нахождение на улице без веского основания будет караться штрафом в €135. При этом общественный транспорт продолжит работу для людей, выходящих в утренние или ночные смены

Фото:Доминик Бутен / РИА Новости
Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе. На фото: площадь Лувра

Фото:Charles Platiau / Reuters
Фото: Charles Platiau / Reuters
Фото:Alexis Sciard / IP3 via ZUMA Press / ТАСС
Фото: Alexis Sciard / IP3 via ZUMA Press / ТАСС
Фото:Lewis Joly / AP
Фото: Lewis Joly / AP

В стране не вводятся ограничения на поездки между регионами. Образовательные, социальные учреждения и магазины закрывать не планируется. На фото: площадь Мадлен в Париже

Фото:Lewis Joly / AP
Фото: Lewis Joly / AP

Правительство настаивает на продлении комендантского часа до шести недель до начала декабря. Но для этого необходимо одобрение парламента. На фото: Вандомская площадь

Фото:Lewis Joly / AP
Фото: Lewis Joly / AP

Макрон заявил, что Франция охвачена второй волной эпидемии коронавирусной инфекции, но власти не потеряли контроль над ситуацией. На фото: одна из главных туристических улиц Парижа — улица Риволи

Фото:Lewis Joly / AP
Фото: Lewis Joly / AP

С мая по июль во Франции заболеваемость COVID-19 шла на спад, однако потом снова начался рост числа инфицированных. Сейчас в стране более 840 тыс. заболевших, она находится на десятом месте в мире по этому показателю

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