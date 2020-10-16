В Бельгии решили закрыть все бары и ввести комендантский час

Все бельгийские бары и рестораны с 19 октября будут закрыты на четыре недели для того, чтобы справиться с нахлынувшей второй волной коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо, сообщает Reuters.

Бельгийское правительство также приняло решение ввести комендантский час с полуночи до 5 утра, который будет действовать в течение месяца.

«Этот вирус очень сильно влияет на нашу страну», — заявил Де Кроо. «Предстоящие недели будут очень трудными, но мы должны принять эти меры, чтобы избежать худшего», — сказал он.

Кроме того, работодатели должны перевести сотрудников на удаленку, где это возможно, чтобы избежать скопления людей в транспорте, сообщает газета La Libre. Среди ограничений также запрет на месяц продажи алкоголя после 20:00 и отмена рождественских ярмарок.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

В Бельгии в среднем за день в течение последней недели фиксируется 5 976 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 191 959 человек.