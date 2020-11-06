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Пандемия коронавируса ,  
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В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за роста больных COVID-19

Фото:Toms Kalnins / EPA / TACC
Фото: Toms Kalnins / EPA / TACC

Правительство Латвии вводит чрезвычайную ситуацию (ЧС) в стране в связи с ростом больных коронавирусной инфекций COVID-19. Об этом сообщает агентство LETA.

Решение о введении режима было принято 6 ноября на совместном заседании правительства страны и Совета по антикризисному управлению. Меры будут действовать с 9 ноября по 6 декабря.

Во время режима ЧС будут запрещены все массовые мероприятия. Запрет не коснется митингов, а также пикетов на открытом воздухе. На частных мероприятиях не более десяти человек из двух домохозяйств могут собираться вместе, за исключением похорон. На похороны будет разрешено собираться группой более 10 человек.

В местах, связанных с культурой, спортом, развлечением и религиями, а также в местах общественного питания будет ограничено время работы: с 06:00 до 20:00.

Все спортивные мероприятия, такие как соревнования, демонстрации, выступления, будут запрещены, за исключением мероприятий международной федерации олимпийских видов спорта для взрослых команд и без зрителей. Запрет не распространяется также на команды, играющие в высших лигах для взрослых.

За нарушение ограничений будут применяться штрафы: физическое лицо может быть оштрафовано до €2 тыс., юридическое — от €140 до 5 тыс.

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Фото:Mindaugas Kulbis / AP

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в Латвии с начала пандемии выявлено 7119 случаев заражений коронавирусом. Умерли 95 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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