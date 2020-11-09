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В Румынии начал действовать комендантский час из-за коронавируса

Бухарест, Румыния
Бухарест, Румыния (Фото: Andreea Alexandru / AP)

В Румынии с 9 ноября введен комендантский час на месяц и обязательный масочный режим. Ранее о новых ограничениях объявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям в МВД Румынии Раед Арафат.

Согласно новым правилам, свободное передвижение граждан запрещено в период с 23:00 до 05:00 (00:00 — 06:00 мск). «Это временной диапазон, в который, в основном, молодые люди перемещаются, посещают вечеринки», — пояснил Арафат.

Теперь после 23:00 граждан вне дома могут попросить предъявить рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая оправдывает нарушение комендантского часа.

Более того, в Румынии начал действовать повсеместный масочный режим, школы перевели на дистанционное обучение.

В Черногрии начал действовать запрет на передвижение граждан в ночное время в городах Подгорица и Цетине, передает телеканал N1. Теперь с 22:00 до 05:00 (00:00 — 07:00 мск) в городах действует комендантский час, который был введено из-за эпидемиологической ситуации в Черногории.

Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное
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Фото:Pilar Olivares / Reuters

Более того, с 9 ноября консульство России в Черногории приостановит оказание услуг из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Предварительно предоставление консульских услуг возобновят 22 ноября в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Черногории.

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По данным Министерства здравоохранения Черногории, с начала пандемии в стране выявили более 22,8 тыс. случаев COVID-19. За последние сутки в Черногории зафиксировали 426 новых заболевших.
 

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