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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин оценил идею о комендантском часе из-за коронавируса

Мэр не видит необходимости в жестких мерах, но «отдельные точечные решения исключать нельзя»
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин описал в своем блоге оптимальную стратегию борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, она заключается в том, чтобы «найти средний путь» между закрытием города и отказом от каких-либо ограничений.

Он добавил, что крайние меры, вроде введения комендантского часа или полного закрытия города, запрета передвижения по нему «для нас абсолютно неприемлемы и невозможны».

При этом уже принятие меры власти будут «жестко и системно контролировать», указал Собянин. В частности, речь идет об обязательном переводе части сотрудников на удаленку и соблюдении масочного режима в транспорте, пояснил он. По его словам, бизнес должен понять, что проверки сохранения масочного режима — «не разовая кампания», но «новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии».

Что касается удаленной работы, с начала этой недели власти начнут проверять, направили ли компании сведения о переводе части сотрудников, а еще через несколько дней начнутся проверки фактического соблюдения режима, добавил мэр.

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Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом с сентября в Москве власти начали вводить новые ограничения. Так, 1 октября Собянин обязал компании перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, в школах объявили каникулы до 18 октября, а для школьников и пожилых людей приостановили льготный проезд.

С середины октября власти столицы объявили о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Так, в общественном транспорте ужесточили контроль за ношением масок и перчаток: с 16 октября пассажиров без средств защиты отказались пускать в транспорт, даже если они уже оплатили проезд.

Кроме того, с 19 октября в ночных заведениях Москвы будет действовать регистрация по номеру телефона, а посетить столичные учреждения культуры, подведомственные московским властям, жители смогут только по электронным билетам, которые можно приобрести на сайте мэрии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анастасия Батманова
пандемия Москва комендантский час
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