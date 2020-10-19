Собянин оценил идею о комендантском часе из-за коронавируса

Мэр не видит необходимости в жестких мерах, но «отдельные точечные решения исключать нельзя»

Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин описал в своем блоге оптимальную стратегию борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, она заключается в том, чтобы «найти средний путь» между закрытием города и отказом от каких-либо ограничений.

Он добавил, что крайние меры, вроде введения комендантского часа или полного закрытия города, запрета передвижения по нему «для нас абсолютно неприемлемы и невозможны».

При этом уже принятие меры власти будут «жестко и системно контролировать», указал Собянин. В частности, речь идет об обязательном переводе части сотрудников на удаленку и соблюдении масочного режима в транспорте, пояснил он. По его словам, бизнес должен понять, что проверки сохранения масочного режима — «не разовая кампания», но «новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии».

Что касается удаленной работы, с начала этой недели власти начнут проверять, направили ли компании сведения о переводе части сотрудников, а еще через несколько дней начнутся проверки фактического соблюдения режима, добавил мэр.