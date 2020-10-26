В Словении введут карантин на передвижение между городами из-за COVID-19

Правительство Словении решило ввести ограничения на въезд и выезд граждан во все населенные пункты страны. Меры вступят в силу с 27 октября, сообщает телеканал RTV Slovenija.

По данным телеканала, запрет вводится на передвижение между муниципалитетами. Исключения будут сделаны, если необходимо выехать на работу. Кроме того, выезжать в другой муниципалитет разрешат для ухода за родственниками, при транзите через территорию Словении, для доступа к иностранным посольствам и консульствам, и в других ситуациях. Ограничения будут действовать в течение недели.

Во всех населенных пунктах с 21:00 до 6:00 часов будет введен комендантский час. Нарушить его можно будет в случае опасности здоровью, выполнении неотложных рабочих задач, для доступа к экстренным службам, а также при доставке еды и медикаментов.

Также вводится запрет на массовые мероприятия, если в них участвует более шести человек, в том числе речь идет о свадьбах и религиозных церемониях.

Снимать карантин в Словении планируется постепенно. Начинать власти будут в тех регионах, которые первыми смогут взять под контроль распространение коронавируса.

При этом весной Словения стала одной из первых стран в Европы, объявившей об окончании пандемии COVID-19.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Словении выявлено 24080 случаев заражений. Умер 251 человек.