Власти Испании одобрили новые ограничения из-за коронавируса

В стране ввели комендантский час и запретили собираться группам более шести человек

Фото: Alvaro Barrientos / AP

Власти Испании ввели комендантский час и другие ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает El Pais со ссылкой на заявление премьер-министра страны Педро Санчес.

Комендантский час будет действовать с 23:00 до 06:00 с воскресенья на территории всей страны, кроме Канарских островов. Главы регионов могут скорректировать время действия комендантского часа по своему усмотрению, но они не вправе отменять его. Также устанавливается запрет на собрания групп более шести человек.

Пока меры будут действовать в течение 15 дней, однако они могут быть продлены на шесть месяцев, если парламент одобрит такое решение. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на следующей неделе.

«Вся Европа уже принимает меры по ограничению мобильности [граждан]. Ситуация, в которой мы живем, является экстремальной», — пояснил Санчес.

Материал дополняется.