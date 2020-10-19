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Пандемия коронавируса ,  
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек

Больше всего случаев заражения приходится на США, где коронавирусом заболели 8,15 млн человек. На втором месте с 7,55 млн зараженных находится Индия
Фото:Rajanish Kakade / AP
Фото: Rajanish Kakade / AP

С начала пандемии коронавируса число подтвержденных случаев заболевания в мире достигло 40,063 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу заражений в мире находятся США, где коронавирус выявили у 8,15 млн человек. Второе место занимает Индия (7,55 млн), третье — Бразилия (5,22 млн). Россия находится на четвертом месте с 1,4 млн зараженных, на пятом месте — Аргентина (989 тыс.).

Общее число летальных исходов с начала пандемии в мире составило 1,113 млн. Больше всего смертей приходится на США (219,6 тыс.), Бразилию (153,6 тыс.) и Индию (114,6 тыс). Россия по этом показателю занимает 13-е место — в стране, по данным оперативного штаба, зафиксировали 24,3 тыс. случаев смерти от коронавируса.

В России выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Из-за роста заболеваемости отдельные страны приступили к ужесточению ограничений из-за коронавируса. Так, в середине октября в крупных городах Франции, в том числе в Париже, ввели комендантский час. В период действия режима перемещение будет ограничено с 21:00 по 6:00. В Швейцарии из-за роста числа заболевших ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах, а также запретили собираться группами более 15 человек.

В России власти не раз говорили, что надеются избежать повторного локдауна, сейчас ограничения вводятся только в отдельных регионах. В Москве, где за прошедшие сутки зафиксировали 5,3 тыс. новых заболевших, с середины октября ужесточили контроль за масочным режимом в общественных местах, обязали организации перевести 30% сотрудников на удаленку, а также ввели систему регистрации в барах и клубах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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