Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек

Больше всего случаев заражения приходится на США, где коронавирусом заболели 8,15 млн человек. На втором месте с 7,55 млн зараженных находится Индия

Фото: Rajanish Kakade / AP

С начала пандемии коронавируса число подтвержденных случаев заболевания в мире достигло 40,063 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу заражений в мире находятся США, где коронавирус выявили у 8,15 млн человек. Второе место занимает Индия (7,55 млн), третье — Бразилия (5,22 млн). Россия находится на четвертом месте с 1,4 млн зараженных, на пятом месте — Аргентина (989 тыс.).

Общее число летальных исходов с начала пандемии в мире составило 1,113 млн. Больше всего смертей приходится на США (219,6 тыс.), Бразилию (153,6 тыс.) и Индию (114,6 тыс). Россия по этом показателю занимает 13-е место — в стране, по данным оперативного штаба, зафиксировали 24,3 тыс. случаев смерти от коронавируса.

Из-за роста заболеваемости отдельные страны приступили к ужесточению ограничений из-за коронавируса. Так, в середине октября в крупных городах Франции, в том числе в Париже, ввели комендантский час. В период действия режима перемещение будет ограничено с 21:00 по 6:00. В Швейцарии из-за роста числа заболевших ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах, а также запретили собираться группами более 15 человек.