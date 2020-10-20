Первая страна ЕС возобновила локдаун из-за коронавируса

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Ирландия стала первой страной Евросоюза, вернувшей полномасштабные карантинные ограничения из-за второй волны коронавируса. Об этом сообщает AFP.

Как пишет Irish Times, решение о возвращении на пятый уровень ограничений было принято правительством. Пятый уровень ограничений предполагает возвращение самоизоляции, собрания численностью более нескольких человек запрещены. Отдаляться от дома можно не более чем на пять километров. Работа заведений общественного питания и баров ограничена продажей на вынос. Магазины, не торгующие жизненно важными товарами, закрываются. Заполняемость общественного транспорта ограничивается 25% от вместимости.

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