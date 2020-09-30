Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 78,78 (-0,9) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 92,43 (-0,59) Инвестиции, 12:31
Как не переплачивать при доставке груза по железной дороге Pro, 15:50 Власти Армении сообщили о гибели трех мирных жителей в Карабахе Политика, 15:44 «Вектор» получил патент на вакцину от коронавируса Общество, 15:44 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 15:39 Зендая сыграет певицу Ронни Спектор в новом байопике Стиль, 15:27 Россияне назвали свои главные страхи Общество, 15:25 В США заговорили об угрозе IPO-мании. Ее запустило размещение Snowflake Инвестиции, 15:23 Словакия ввела режим ЧП из-за роста числа больных с COVID Общество, 15:16 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 15:10 В Кремле ответили на вопросы про изменение приговора историку Дмитриеву Политика, 15:07 Полет истребителя над Парижем был одобрен ВВС Франции Общество, 15:06 Минпросвещения разработает аналог TikTok для школьников Общество, 15:05 Hyundai представил спортивный хэтчбек i20 N-Line Авто, 15:04 Как избежать убытков от ИТ-сбоя: план по аварийному восстановлению Индустрия 4.0, 15:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Словакия ввела режим ЧП из-за роста числа больных с COVID

Фото:Grzegorz Momot / EPA / ТАСС
Фото: Grzegorz Momot / EPA / ТАСС

Правительство Словакии утвердило введение с 1 октября чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса сроком на 45 дней, сообщает издание Dennik.

Ранее Центральный антикризисный штаб сформировал соответствующий план и попросил правительство подготовить указ для введения режима ЧП. Он будет распространен на всю страну.

На время действия режима ЧП будут запрещены все массовые мероприятия, сообщает словацкая газета Pravda. Исключения составят церемонии бракосочетания, крещения, похороны и собрания представителей власти. При этом торжества после бракосочетания будут запрещены, также может быть ограничено число гостей на церемониях.

Пункты общественного питания будут работать с 6:00 до 22:00, кроме служб доставки и продажи еды навынос.

Словакия и Сербия ввели режим ЧП из-за коронавируса
Политика
Фото:Petr David Josek ./ AP

В магазинах будет обязательно соблюдение двухметровой дистанции между посетителями, также количество корзин, которыми пользуются покупатели, будет ограничено.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что полиция будет более активно контролировать соблюдение мер безопасности, в том числе ношение масок.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Всего, по данным на 30 сентября, в стране выявили 10 141 больного COVID-19, 48 человек скончались.

В середине марта Словакия уже вводила режим чрезвычайного положения.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter