Словакия ввела режим ЧП из-за роста числа больных с COVID

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Правительство Словакии утвердило введение с 1 октября чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса сроком на 45 дней, сообщает издание Dennik.

Ранее Центральный антикризисный штаб сформировал соответствующий план и попросил правительство подготовить указ для введения режима ЧП. Он будет распространен на всю страну.

На время действия режима ЧП будут запрещены все массовые мероприятия, сообщает словацкая газета Pravda. Исключения составят церемонии бракосочетания, крещения, похороны и собрания представителей власти. При этом торжества после бракосочетания будут запрещены, также может быть ограничено число гостей на церемониях.

Пункты общественного питания будут работать с 6:00 до 22:00, кроме служб доставки и продажи еды навынос.