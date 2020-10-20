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Сбербанк начал выплату рекордных в России дивидендов

Лукашенко после студенческих протестов сменил ректоров трех университетов

Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном

Варвара Караулова вернула свое настоящее имя

Главный тренер ХК «Динамо» вернется к работе после воспаления аппендикса

Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное

В России за сутки от коронавируса умерли 269 человек

Porsche представила самую мощную Panamera

В России впервые с начала эпидемии выявили более 16 тыс. заболевших COVID

В Москве за сутки выявили почти 5 тыс. новых заболевших COVID-19

Власти Москвы проверят тарифы на доставку в «Яндекс.Еда» и Delivery Club

Время одиночек прошло: что такое парное программирование

Мария Шарапова купила ранчо в Калифорнии за $8,6 млн

Гришин сообщил об изменении отношения к Uber и Airbnb из-за COVID