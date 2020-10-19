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США обвинили шесть россиян в кибератаке на Олимпиаду в Корее

Церемония закрытия Олимпийских игр на стадионе&nbsp;Пхенчхана
Церемония закрытия Олимпийских игр на стадионе Пхенчхана (Фото: Paul Hanna / Reuters)

Министерство юстиции США предъявило обвинениям шести россиянам в хакерских атаках, в том числе на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году и президентские выборы во Франции в 2017 году. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Reuters.

«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является крайне способным киберпротивником, и информация, представленная в этом обвинительном заключении, показывает, насколько всепроникающей и разрушительной является кибердеятельность России», — заявил заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.

Кроме того, их обвиняют в атаках с использованием вируса NotPetya.

NotPetya — это вредоносный вирус, который шифрует файлы на жестком диске компьютера, а также перезаписывает и шифрует MBR — данные, нужные для загрузки операционной системы. В итоге все хранящаяся на компьютере информация становится недоступной, а за расшифровку и восстановление доступа к данным программа требует выкуп в биткоинах.

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
хакеры Минюст США
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