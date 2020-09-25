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Путин предложил странам мира договориться не наносить киберудары

Президент предложил создать документ о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, в том числе о невмешательстве в выборы. Он призвал не делать диалог об информбезопасности «заложником политических разногласий»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин озвучил несколько предложений о сотрудничестве в сфере кибербезопасности между Россией и США, а также во всем мире. Заявление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Одним из основных стратегических вызовов современности является риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Особая ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ)», — заявил Путин.

Он также призвал «поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи» между компетентными российскими и американскими ведомствами по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, которые курируют вопросы международной кибербезопасности.

По его словам, властям обеих стран необходимо разработать и подписать межправительственный документ о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, который должен быть составлен по аналогии с действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве от 1972 года.

Президент добавил, что оба государства должны гарантировать, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе в процесс выборов, помимо прочего используя информационные технологии. «Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий", — сказал Путин.

Он отметил, что данные меры направлены на повышение уровня доверия между странами, обеспечение безопасности и процветания народов обоих государств. «Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве», — заключил глава государства.

Путин также обратился к остальным странам с предложением договориться не наносить первыми удар с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.

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Авторы
Михаил Юшков, Мария Лисицына
Владимир Путин кибербезопасность
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