Кремль счел бездоказательными обвинения в причастности к вирусу NotPetya

По словам Дмитрия Пескова, заявления, сделанные представителем британского МИДа, являются продолжением «не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании»

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Россия категорически отвергает обвинения правительства Великобритании в причастности Москвы к кибератакам с использованием вируса NotPetya, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель Кремля назвал эти обвинения бездоказательными и беспочвенными. «Это не что иное, как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — добавил Песков.

Ранее 15 февраля лорд Тарик Махмуд Ахмад, ведущий вопросы отношений со странами Содружества наций и ООН в МИД Великобритании, заявил, что ответственность за атаку с использованием вируса NotPetya несет Москва и, в частности, российские военные. По данным Би-би-си, об этом также заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Подозрения в причастности России к кибератакам есть и у разведки США, писала в январе The Washington Post, ссылаясь на секретные доклады ЦРУ. По данным газеты, еще в ноябре прошлого года американская разведка заключила, что, с высокой долей вероятности, к созданию NotPetya причастно главное управление Генштаба Вооруженных сил России.

Кибератака с использованием этого вируса произошла 27 июня 2017 года. Поражены оказались компьютерные сети украинского правительства, украинских банков и ряда других предприятий, а также сети ряда российских компаний, включая Банк Хоум Кредит.

Разработчик антивирусного программного обеспечения ESET заявлял, что заражение началось после того, как предприятия на Украине установили зараженную вирусом бухгалтерскую программу.