По словам министра по делам содружества и ООН в британском МИДе лорда Ахмада Уимблдонского, из-за вредоносной программы европейские организации потеряли сотни миллионов фунтов

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Правительство Великобритании возложило на Россию ответственность за атаку компьютерного вируса NotPetya. Об этом заявил министр по делам содружества и ООН в британском МИДе лорд Ахмад Уимблдонский, передает Би-би-си.



«Правительство Великобритании постановило, что российские власти, особенно российские военные, несут ответственность за кибератаку вируса NotPetya», — сказал Ахмад. Он отметил, что из-за вредоносной программы европейские организации потеряли сотни миллионов фунтов. «Кремль поставил Россию в противовес Западу, несмотря на то что это — неправильный путь», — заявил он.

Представитель МИДа отметил, что Лондон призывает Россию быть «ответственным членом международного сообщества». Однако вместо этого Москва «тайно» подрывает его, добавил дипломат.

О кибератаке вируса NotPetya стало известно 27 июня 2017 года. Сначала он был идентифицирован как Petya.A, позднее его переименовали. Вредоносная программа блокировала системы компаний и требовала для разблокировки сумму в биткоинах, эквивалентную $300. Наибольшее число пострадавших от вируса было зафиксировано в России и на Украине. Вирусом оказались заражены система украинского правительства, аэропорт Борисполь, «Укрпочта», «Укртелеком», Министерство инфраструктуры, ряд банковских структур. В России он атаковал компьютерные системы «Роснефти» и «Башнефти», а также Банк Хоум Кредит. Затем сообщения об атаке вируса поступали из Британии, Италии, США, Чехии, Германии и других стран. Среди фирм, которые пострадали из-за атаки NotPetya, была фармацевтическая компания «Рекитт Бенкизер», которая производит в том числе презервативы Durex, лекарственные препараты Strepsils и антисептики Dettol.

В январе 2018 года газета The Washington Post со ссылкой на доклады ЦРУ сообщала, что американская разведка считает причастной к кибератаке на Украину российское Минобороны. Издание отмечает, что за ней могло стоять главное управление Генштаба.