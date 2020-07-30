Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 73,36 (+1,13) Инвестиции, 13:18
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 86,25 (+1,34) Инвестиции, 13:18
В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле» Бизнес, 19:00 Представитель штаба Трампа объяснил предложение перенести выборы Политика, 18:59 Посол заявил о планах задержанных в Минске россиян вылететь в Стамбул Политика, 18:50 В Петербурге задержали депутата местного парламента от «Единой России» Политика, 18:43 Диаспора попросила Дегтярева объяснить слова о «провокаторах» из Грузии Общество, 18:42 World Athletics назвала условие исключения ВФЛА из состава организации Спорт, 18:39 Ребенка умершего рэпера Энди Картрайта передали родственникам Общество, 18:36 Тихановская опровергла связь с задержанными в Белоруссии «боевиками ЧВК» Политика, 18:34 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 18:26 Премьер-министр Польши заявил о плане разработать новые меры против COVID Общество, 18:22 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июля Общество, 18:20 СМИ сообщили о приезде Кокорина в офис «Спартака» Спорт, 18:08 Путин пообещал поддержать просьбу выделить 10 млрд руб. Иркутской области Общество, 18:00 Белоруссия усилила оперативное прикрытие российской границы Политика, 17:58
Политика ,  
0 

Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки

Под санкции Евросоюза попали четыре россиянина, которых подозревают в попытках взломать сеть Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия. Ограничения введены и против Главного центра специальных технологий Генштаба
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Совет Евросоюза ввел санкции против четырех россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам, направленным против интересов ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Под ограничения попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Также Евросоюз наложил санкции на Главный центр специальных технологий (ГЦСТ) Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ), следует из документа.

Их подозревают в причастности к кибератакам с использованием вирусов WannaCry и NotPetya, которые были направлены на «подрыв целостности» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, четверо россиян, которые названы в публикации сотрудниками ГРУ, пытались взломать сеть Wi-Fi ОЗХО.

ГЦСТ подозревают в сотрудничестве с группой хакеров Sandworm Team, «которая стоит за атакой на украинскую энергосистему», также осуществленную с помощью вируса NotPetya.

Семь лет санкций против России. Главное
Политика

Хакеров Sandworm Team власти США и американские эксперты обвиняют в работе на российские спецслужбы и причастности к серии масштабных кибератак на правительственные ресурсы по всему миру.

По данным исследовательского портала Trackingterrorism, группировка проводила атаки минимум с 2015 года, когда было совершено нападение на энергосистемы на Украине. Sandworm Team также связывали с атаками на киберинфраструктуру республики в 2016 году. Характерные признаки работы группы были отмечены и во время распространения вируса NotPetya в 2017 году, который нарушил работу компьютеров по всему миру, в том числе в России.

В октябре 2019 года Госдеп США официально обвинил Sandworm в кибератаке на Грузию, нарушившей работу нескольких тысяч правительственных и частных сайтов и прервавшей трансляцию двух телеканалов.

В список также попали два гражданина Китая и две компании из КНР. По данным властей ЕС, они могли быть причастны к кибератакам китайской группы хакеров APT 10 и кампании Operation Cloud Hopper по шпионажу и сбору закрытой информации.

Автор: Виктория Полякова
Теги: санкции, Евросоюз, кибератаки
Материалы по теме
Глава Минкомсвязи увидел «украинский след» в вирусе NotPetya
Политика
В Белом доме пообещали последствия для России за вирус NotPetya
Политика
США сочли атаку NotPetya признаком участия России в конфликте в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter