Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки

Под санкции Евросоюза попали четыре россиянина, которых подозревают в попытках взломать сеть Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия. Ограничения введены и против Главного центра специальных технологий Генштаба

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Совет Евросоюза ввел санкции против четырех россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам, направленным против интересов ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Под ограничения попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Также Евросоюз наложил санкции на Главный центр специальных технологий (ГЦСТ) Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ), следует из документа.

Их подозревают в причастности к кибератакам с использованием вирусов WannaCry и NotPetya, которые были направлены на «подрыв целостности» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, четверо россиян, которые названы в публикации сотрудниками ГРУ, пытались взломать сеть Wi-Fi ОЗХО.

ГЦСТ подозревают в сотрудничестве с группой хакеров Sandworm Team, «которая стоит за атакой на украинскую энергосистему», также осуществленную с помощью вируса NotPetya.