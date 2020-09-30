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Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

По данным компании, на Россию приходится 52% «санкционированных властями» атак хакеров. Чаще всего целями атак за последний год были США и Великобритания
Microsoft MSFT $207,68 -1,03% Купить
Фото:Jeenah Moon / Getty Images
Фото: Jeenah Moon / Getty Images

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак была связана с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи. Об этом говорится в ежегодном докладе по кибербезопасности, опубликованном на сайте компании. В Microsoft пояснили, что уведомляют пользователей об атаке хакеров, «санкционированной властями государств» (NSN, nation state notification).

Так, согласно представленному графику, на Россию за указанный период приходится 52% NSN-атак. Далее следуют Иран (25%), Китай (12%) и КНДР (11%).

Целями атак чаще всего выступают США (69%), Великобритания (19%), Канада (5%), Южная Корея (4%) и Саудовская Аравия (3%), посчитали в Microsoft.

Всего в 2019 году компания заблокировала более 13 млрд вредоносных и подозрительных писем, из которых более 1 млрд содержали ссылки на фишинговые страницы для получения данных учетных записей. Общий объем атак в первой половине 2020 года вырос примерно на 35% по сравнению со второй половиной 2019 года, следует из отчета.

Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

В начале сентября Microsoft сообщила, что киберпреступники из России, Китая и Ирана пытаются повлиять на президентские выборы в США, которые запланированы на 3 ноября. По данным компании, группа под названием «Стронций» (это же название фигурировало в расследовании США о российском вмешательстве в выборы президента в 2016 году. — РБК), которая базируется в России, атаковала более 200 организаций, в том числе штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов. Атаки предпринимались как против штаба президента Дональда Трампа, так и против команды его соперника Джо Байдена, уточнили в Microsoft. Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в электоральный процесс в США.

Автор
Анастасия Батманова
Microsoft кибератака
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