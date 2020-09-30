Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

По данным компании, на Россию приходится 52% «санкционированных властями» атак хакеров. Чаще всего целями атак за последний год были США и Великобритания

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Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак была связана с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи. Об этом говорится в ежегодном докладе по кибербезопасности, опубликованном на сайте компании. В Microsoft пояснили, что уведомляют пользователей об атаке хакеров, «санкционированной властями государств» (NSN, nation state notification).

Так, согласно представленному графику, на Россию за указанный период приходится 52% NSN-атак. Далее следуют Иран (25%), Китай (12%) и КНДР (11%).

Целями атак чаще всего выступают США (69%), Великобритания (19%), Канада (5%), Южная Корея (4%) и Саудовская Аравия (3%), посчитали в Microsoft.

Всего в 2019 году компания заблокировала более 13 млрд вредоносных и подозрительных писем, из которых более 1 млрд содержали ссылки на фишинговые страницы для получения данных учетных записей. Общий объем атак в первой половине 2020 года вырос примерно на 35% по сравнению со второй половиной 2019 года, следует из отчета.