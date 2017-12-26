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Атаки хакеров: Мощные кибератаки по всему миру устраиваются на крупные сервисы, правительственные учреждения и объекты инфраструктур
СМИ узнали о краже хакерами c серверов ФРГ документов по Украине и Brexit 10 мар, 19:12
Киев заявил о запуске центров реагирования на кибератаки 10 мар, 06:12
Шеф АНБ посетовал на нехватку полномочий для борьбы с хакерами из России Глава кибернетического командования США заявил, что Дональд Трамп не дал ему полномочий, которые бы позволили Вашингтону противостоять «угрозе российского вмешательства в выборы». Санкции препятствовать этому не смогли, считает он 28 фев, 11:48
NBC узнал о доказательствах вмешательства России в американские выборы Разведка США обнаружила доказательства того, что до выборов 2016 года на госсайты и системы регистрации избирателей в семи штатах были совершены хакерские атаки. Организовавших это людей поддерживала Россия, утверждает NBC 28 фев, 08:37
Глава Минкомсвязи увидел «украинский след» в вирусе NotPetya 27 фев, 16:11
В Белом доме пообещали последствия для России за вирус NotPetya Москва должна ответить за атаку вирусом-шифровальщиком, произошедшем в прошлом году, полагают в Вашингтоне. В Кремле уже называли попытки возложить ответственность на Москву продолжением «русофобской кампании» 16 фев, 16:17
ЦБ оценил потенциальный ущерб банков от действий хакеров в 2017 году Ущерб российских банков и платежных систем от действий киберпреступников в 2017 году мог превысить 1,35 млрд руб., однако часть операций удалось заблокировать и вернуть средства, сообщил центр безопасности и защиты информации ЦБ 16 фев, 13:18
ЦБ указал на предпочтения хакеров красть у компаний суммы до 1 млн руб. 16 фев, 12:03
Австралия вслед за США обвинила Россию в атаках с помощью вируса NotPetya 16 фев, 08:26
Глава Минобороны Дании обвинил Россию в причастности к вирусу NotPetya 15 фев, 22:42
Кремль счел бездоказательными обвинения в причастности к вирусу NotPetya По словам Дмитрия Пескова, заявления, сделанные представителем британского МИДа, являются продолжением «не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании» 15 фев, 13:44
Лондон обвинил российских военных в организации атаки вируса NotPetya По словам министра по делам содружества и ООН в британском МИДе лорда Ахмада Уимблдонского, из-за вредоносной программы европейские организации потеряли сотни миллионов фунтов 15 фев, 08:37
Суд в США приговорил двоих россиян к заключению за киберпреступления Владимира Дринкмана приговорили к 12 годам тюремного заключения, Дмитрия Смилянца — к 4 годам и 4 месяцам, которые он уже отбыл во время следствия. Их и ряд других россиян обвинили в совершении одной из крупнейших кибератак в США 15 фев, 02:38
Кремль назвал «вбросом угля в топку» сообщения голландских СМИ о хакерах Публикации в голландских СМИ об атаках российских хакеров на ведомства США основаны на непроверенных данных неизвестных источников, указал пресс-секретарь президента. Тиражировать их «не самое благородное занятие», добавил он 26 янв, 14:44
Пентагон заявил о подготовке к кибератаке «терабайт смерти» Военное ведомство США сталкивается со все более совершенными и массированными атаками хакеров, рассказал представитель Пентагона Алан Линн. Американские военные полагают, что скоро они столкнутся с атакой «терабайта смерти» 12 янв, 04:18
Эксперты предупредили об опасности кибератаки на выборы президента России Эксперты из компании InfoWatch считают, что в 2018 году одной из целей киберпреступников станут выборы президента России. Весь 2017 год власти США пытались выяснить, повлияла ли кампания в соцсетях на выборы президента страны 26 дек 2017, 19:58
КНДР отвергла обвинения США в распространении вируса WannaCry МИД Северной Кореи опроверг заявления о причастности к масштабным кибератакам по всему миру. Ранее США и Великобритания обвинили Пхеньян в распространении вируса-вымогателя WannaCry более чем в 150 странах 21 дек 2017, 11:09
Великобритания обвинила КНДР в создании вируса WannaCry Вирус WannaCry, который атаковал компьютеры более чем в 150 странах мира, был создан хакерской группировкой Lazarus из КНДР, заявили в МИД Великобритании. Лондон вслед за США официально обвинил Северную Корею в кибератаках 19 дек 2017, 18:17
Арестованный экс-сотрудник ФСБ опроверг рассказ хакера о взломах в США Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, арестованный по подозрению в госизмене, опроверг рассказ хакера из группы Lurk Константина Козловского об атаках на демпартию США по его приказу. Он говорит, что даже не был знаком с Козловским 16 дек 2017, 12:28
Власти Испании разрешили выдачу в США российского программиста Власти Испании одобрили экстрадицию в США российского программиста, который подозревается в кибермошенничестве 02 дек 2017, 00:30
«Касперский» заявил о краже данных более 1 млн пользователей «ВКонтакте» «Лаборатория Касперского» обнаружила 85 вредоносных приложений, ворующих данные пользователей «ВКонтакте». Жертвами кибермошенников, по оценкам специалистов, могло стать более миллиона пользователей 29 ноя 2017, 14:48
Group-IB выявила маскирующийся под банковские Android-приложения вирус Group-IB зафиксировала новую волну распространения вирусов под видом мобильных приложений крупных российских банков. Атаке, как отмечают специалисты, могут подвергнуться пользователи устройств на операционной системе Android 29 ноя 2017, 09:43
WP узнала о подозрении иранских хакеров в атаках на телеканал HBO Минюст США подозревает граждан Ирана в хакерских атаках на телеканал HBO, узнала WP. Расследование этих дел, как замечает газета, может быть связано с желанием администрации Дональда Трампа ужесточить санкции против Тегерана 20 ноя 2017, 01:52
Group-IB предупредила об активизации в соцсетях банковских мошенников В соцсетях началась новая волна массовых атак, сообщили в Group-IB. Мошенники, по данным специалистов, выманивают у пользователей данные их банковских карт от имени крупнейших банков 15 ноя 2017, 10:21
В Великобритании обвинили Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику 15 ноя 2017, 05:29
Group-IB передала Интерполу данные о причастных к атаке вируса Bad Rabbit Компания провела расследование атаки вируса-шифровальщика Bad Rabbit и проследила цифровые следы его распространения. Все полученные данные российские эксперты передали Интерполу 02 ноя 2017, 14:33
Сооснователь Group-IB рассказал о совершивших кибератаку на банки России 31 окт 2017, 21:56
В Думе заявили о переговорах с ЦБ по созданию системы защиты от хакеров 27 окт 2017, 01:12
Эксперты нашли общих авторов у вирусов Bad Rabbit и NotPetya 26 окт 2017, 15:51
Appleby Global допустила факт кражи данных клиентов бермудских офшоров 25 окт 2017, 17:30
В ЦБ зафиксировали атаки вируса Bad Rabbit на российские банки 25 окт 2017, 14:12
ЦБ проанализирует причины атаки на агентство «Интерфакс» 25 окт 2017, 11:24
Вирус Bad Rabbit попытался атаковать российские банки из топ-20 25 окт 2017, 04:40
Эксперты рассказали о различиях вирусов Bad Rabbit и ExPetya 25 окт 2017, 00:28
Эксперты сообщили о «сотнях атак» вируса Bad Rabbit Компания ESET сообщает о «сотнях атак» с иcпользованием вредоносной программы Diskcoder.D, модификации вируса-шифровальщика Petya. В результате атак пострадали компьютеры в четырех странах — России, Украине, Турции и Германии 24 окт 2017, 20:54
СБУ отчиталась о борьбе с поразившим киевское метро компьютерным вирусом 24 окт 2017, 20:13
«Лаборатория Касперского» рассказала о новом вирусе Bad Rabbit «Лаборатория Касперского» считает, что новый вирус Bad Rabbit является атакой на корпоративные сети, а большинство жертв находятся в России. Атаки вируса затронули пользователей в трех других странах — Украине, Турции и Германии 24 окт 2017, 18:55
Хакеры атаковали сайт «Интерфакса» и потребовали выкуп в биткоинах Сайт информационного агентства «Интерфакс» оказался недоступен после атаки хакеров. Злоумышленники заблокировали компьютеры сотрудников и требуют выкупа в биткоинах 24 окт 2017, 15:40
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