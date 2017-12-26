Суд в США приговорил двоих россиян к заключению за киберпреступления

Владимира Дринкмана приговорили к 12 годам тюремного заключения, Дмитрия Смилянца — к 4 годам и 4 месяцам, которые он уже отбыл во время следствия. Их и ряд других россиян обвинили в совершении одной из крупнейших кибератак в США