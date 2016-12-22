WP связала Россию с кибератакой вируса NotPetya на Украине

В ЦРУ заподозрили Россию в кибератаке вируса NotPetya на Украину, пишет Washington Post. От атаки вируса, произошедшей в июне, пострадали не только украинские, но и российские компании

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ЦРУ с «высокой степенью достоверности» считает, что за атакой вируса NotPetya на Украину стоят хакеры российского Минобороны, а именно внешней разведки — Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). The Washington Post со ссылкой секретные доклады утверждает, что американская разведка пришла к такому выводу в ноябре.

Кибератака вируса, который изначально был идентифицирован как Petya.A (впоследствии назван NotPetya), произошла 27 июня. Изначально сообщалось, что вирус блокировал компьютерные системы компаний, требуя за разблокировку $300 в биткоинах. Позднее стало известно, что создатели заработали таким образом всего четыре биткоина, а в «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что вирус вовсе не предполагал возвращения данных с зараженных компьютеров.

От вируса преимущественно пострадали Россия и Украина, в частности, компьютерная система украинского правительства, аэропорт Борисполь, «Укрпочта», «Укртелеком», Министерство инфраструктуры, ряд банковских структур. В России под атаку попали «Роснефть» и «Башнефть», Банк Хоум Кредит. Сообщалось также о поражении компьютеров в других странах.

Возможная причастность России к кибератаке отражает «растущую агрессию России в киберпространстве в рамках доктрины «гибридной войны», сказал WP бывший глава британского разведагентства GCHQ Роберт Хэнниган. ​Основатель Rendition Infosec — фирмы, занимающейся кибербезопасностью, Джейк Уильямс счел, что целью атаки было «нарушение работы украинской финансовой системы».

Ранее эксперты компании Group-IB сообщили, что за атакой вирусов NotPetya и Bad Rabbit стоит одна группировка. Последний вирус атаковал российские СМИ (в том числе сайты «Новой газеты», «АиФ» и «Интерфакса») и банковскую систему.

В Group-IB отказались прокомментировать сообщение Washington Post о связи России с атакой вируса NotPetya на Украину, указав на политический характер публикации. Специалисты Group-IB отметили, что вероятным автором вируса была группировка BlackEnergy.

В ЦРУ отказались от комментариев WP.