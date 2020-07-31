МИД пообещал «зеркально» ответить на киберсанкции ЕС

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

МИД России призвал Евросоюз отказаться от санкционного давления и пригрозил принять ответные меры из-за новых ограничений, введенных Брюсселем против граждан и структур России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Дипведомство отвергло подозрения ЕС о причастности России, КНР и КНДР к киберинцидентам. «Опять все сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом», — говорится в сообщении МИДа.

Вместе с тем дипломаты предложили ЕС вернуться «к выработке действенных правил предотвращения конфликтов в киберпространстве».

Как указывается в сообщении, ранее Москва предлагала ЕС «наладить профессиональный диалог о вызывающих обеспокоенность вопросах в информационной сфере», однако «в Брюсселе предпочли задействовать инструментарий санкций».

Кроме того, МИД указал на то, что российским гражданам вменяется в вину причастность к киберинциденту, который произошел в 2018 году, — за год того, как был создан механизм по введению санкций за киберпреступления. «Иными словами, применяют его «задним числом», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.