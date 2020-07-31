МИД пообещал «зеркально» ответить на киберсанкции ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 13:38
Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму Политика, 19:10 Курс евро превысил ₽88 впервые с 30 марта Инвестиции, 19:08 МИД Белоруссии попросил Россию разъяснить ситуацию с пробками на границе Политика, 19:04 Представитель Гармаша сообщил о его графике после ухода из «Современника» Общество, 19:03 Тутберидзе заявила о не поставившей ее в известность о переходе Косторной Спорт, 18:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 июля Общество, 18:51 В Португалии потерпел крушение скоростной поезд Общество, 18:48 Мэр Комсомольска-на-Амуре ответил на критику Дегтярева Политика, 18:46 Женщина, которая выжила: Джоан К. Роулинг исполнилось 55 лет Стиль, 18:46 Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира Инвестиции, 18:39 СМИ узнали о подписании футболистом «Уфы» контракта с «Динамо» Спорт, 18:38 На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки Политика, 18:38 Биткоин по $50 000 и потеря $500 млн за ночь. Главные новости за 5 минут Крипто, 18:36 Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок Бизнес, 18:34
Война санкций ,  
0 

МИД пообещал «зеркально» ответить на киберсанкции ЕС

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

МИД России призвал Евросоюз отказаться от санкционного давления и пригрозил принять ответные меры из-за новых ограничений, введенных Брюсселем против граждан и структур России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Дипведомство отвергло подозрения ЕС о причастности России, КНР и КНДР к киберинцидентам. «Опять все сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом», — говорится в сообщении МИДа.

Вместе с тем дипломаты предложили ЕС вернуться «к выработке действенных правил предотвращения конфликтов в киберпространстве».

Как указывается в сообщении, ранее Москва предлагала ЕС «наладить профессиональный диалог о вызывающих обеспокоенность вопросах в информационной сфере», однако «в Брюсселе предпочли задействовать инструментарий санкций».

Кроме того, МИД указал на то, что российским гражданам вменяется в вину причастность к киберинциденту, который произошел в 2018 году, — за год того, как был создан механизм по введению санкций за киберпреступления. «Иными словами, применяют его «задним числом», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

Накануне Совет ЕС заявил, что согласовал введение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, КНР и КНДР за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и против ОЗХО.

Для кибератак использовались вредоносные программы WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper. Сообщалось, что такие ограничительные меры будут включать замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.

Теги: кибератаки, WannaCry, санкции ЕС, МИД РФ
Материалы по теме
Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки
Политика
Трамп подтвердил кибератаку США на российскую «фабрику троллей»
Политика
Британия обвинила Россию в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter