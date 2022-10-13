Омбудсмены назвали основные жалобы мобилизованных

В России три недели идет частичная мобилизация. С какими проблемами столкнулись власти при ее проведении и с какими жалобами чаще всего мобилизованные обращаются к региональным уполномоченным по правам человека — в материале РБК

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, которая, по словам министра обороны Сергея Шойгу, должна охватить 300 тыс. человек. Через неделю президент России Владимир Путин заявил о наличии ошибок при ее проведении и призвал их исправить. В октябре глава государства повторил, что много «бестолковщины» в ходе мобилизационных мероприятий, необходимо «обновить базы» и организовать работу призывных комиссий по-современному.

По подсчетам РБК, по истечении трех недель власти более 23 регионов заявили о выполнении плана по мобилизации. В Общероссийском народном фронте (ОНФ), отделения которого с сентября стали принимать сообщения о нарушениях при частичной мобилизации, сообщили РБК, что с 25 сентября по 10 октября по этому поводу поступило более 33 тыс. обращений — из них более 7 тыс. указывают на нарушения в действиях военкоматов.

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ Бориса Подольного, в результате рассмотрения таких случаев уже более 1300 человек удалось либо вернуть домой, если они не должны были служить, либо помочь стать добровольцами. «Из проблем, с которыми столкнулись, можно выделить мобилизацию единственных опекунов, родителей из многодетных семей, непроведение или формальное проведение медкомиссий», — подчеркнул Подольный.

РБК запросил уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации о том, с какими проблемами чаще всего обращаются к ним мобилизованные или их семьи. Ответы предоставили омбудсмены 21 региона; в Кабардино-Балкарской Республике сообщили, что письменных жалоб на нарушение их прав в ходе частичной мобилизации не поступало. Больше всего жалоб поступило из-за несоответствия мобилизованного приоритетным критериям призыва, формального проведения медосмотра или его отсутствия, а также проблем с экипировкой.

Призыв не по критериям и недостаточное информирование

По словам омбудсмена Омской области Ирины Касьяновой, самыми распространенными являются обращения о несоответствии мобилизованных установленным критериям — возрасту, состоянию здоровья, наличию иждивенцев. Несогласие с решением о призыве (по причинам превышения возраста или наличия несовершеннолетних детей) является самой распространенной темой жалоб граждан по частичной мобилизации и в Пензенской области, рассказала РБК региональный уполномоченный Елена Рогова. Омбудсмен Новосибирской области Нина Шалабаева отметила, что в ее аппарат поступили 14 жалоб на несоответствие критериям призыва, 11 касались возраста мобилизованных, восемь — отсутствия у них боевого опыта. По ее словам, в итоге 350 мобилизованных получили отсрочки.

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«Вопросы и доводы заявителей многоплановы: диапазон призывного возраста, состояние здоровья призываемых граждан, обоснованности призыва лиц, не принимавших ранее участие в боевых действиях, законные основания в отсрочке от призыва и другие», — рассказал РБК омбудсмен Воронежской области Сергей Канищев.

По словам уполномоченного Татарстана Сарии Сабурской, основные причины обращений — несогласие с призывом из-за наличия на иждивении несовершеннолетних детей, супруги, престарелых родителей. «Особое внимание заслуживают обращения от граждан, воспитывающих детей-инвалидов, супруги которых подлежат мобилизации», — отметила она.

Самый большой поток обращений пришелся на первые дни, отмечают омбудсмены. Интенсивность была обусловлена наличием «определенного информационного вакуума» на первоначальном этапе частичной мобилизации, отсутствием правовых и разъяснительных документов, конкретизирующих единообразный порядок, поясняет омбудсмен в Марий Эл Фанис Мухаметгалиев. Большая часть звонков на горячую линию была информационного характера, сказала РБК омбудсмен Ивановской области Светлана Шмелева. «Основная масса обращений имела справочный характер и связана с субъективным пониманием заявителем публикаций СМИ», — сообщили РБК в аппарате омбудсмена Нижегородской области.

Всего на горячую линию уполномоченного в Челябинской области поступило 971 обращение от мобилизованных и их родственников. Наибольшее число обращений, поступивших на горячую линию уполномоченного (39%), касались отсрочки по состоянию здоровья, 13% — отсрочки из-за наличия малолетних детей, 7% обращений поступило по вопросу бронирования граждан на предприятиях, сообщили РБК в аппарате омбудсмена Челябинской области.

После огласки случаев ошибочной мобилизации в конце сентября власти регионов начали реагировать на такие сообщения: власти Крыма сообщали, что вернули домой около 400 человек, ошибочно призванных по частичной мобилизации, в Якутии домой вернули около 300 мобилизованных, 45 мобилизованных в Курской области, 18 — в Тульской области, около 600 — в Приморье, более 70 — в Ростовской области.

Проблемы с медицинским осмотром

Вторыми по числу обращений являются жалобы на медицинский осмотр или на проблемы со здоровьем, следует из ответов региональных омбудсменов на запросы РБК.

Одним из самых распространенных доводов для обращений является непроведение медицинской комиссии для установления заболеваний, препятствующих прохождению службы по мобилизации (13 жалоб), а также несогласие с результатами медицинского освидетельствования (четыре жалобы), рассказала РБК уполномоченный в Новосибирской области Нина Шалабаева. Уполномоченный в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявляла о «сотнях жалоб от жен и матерей, что медицинской комиссии ни в военкоматах, ни в 32-м военном городке не было, все было формально и на потоке».

Похожая ситуация в Сахалинской области — каждое третье обращение в специальную комиссию Сахалинской области (всего по частичной мобилизации было 350 обращений) было связано с состоянием здоровья, в том числе содержало просьбу о проведении медицинского обследования, сообщили РБК в аппарате областного омбудсмена. По таким обращениям военным комиссариатам содействуют в проведении медобследования, добавили там.

В Приморском крае более чем в 50% жалоб омбудсмену граждане сообщали о наличии различных заболеваний у подлежащих мобилизации лиц и о призыве граждан, возраст которых превышает предельный возраст пребывания в запасе, отметили РБК в аппарате уполномоченного. Доводы, касающиеся процедуры проведения медицинской комиссии, медицинского обследования, неудовлетворительного состояния здоровья, содержались в большинстве поступивших обращений (всего их было 200) и в Пензенской области. Жалобы, касающиеся здоровья мобилизованных, поступили и к омбудсмену Волгоградской области.

О наличии «определенных проблем с медицинским осмотром граждан» в первую неделю частичной мобилизации сообщила РБК омбудсмен в Челябинской области Юлия Сидоренко. Сейчас, по ее словам, медицинский осмотр в военкоматах по заявлению гражданина осуществляется пятью узкими специалистами. С 26 сентября по 9 октября омбудсмену удалось вернуть пять человек, которых признали негодными к мобилизации по состоянию здоровья. Омбудсмен Ульяновской области Сергей Люльков в разговоре с РБК также отметил, что значительная часть жалоб связана со здоровьем мобилизованного — зачастую они не приносили в военкомат медицинские документы, подтверждающие заболевание. В Ульяновской области в результате разбирательств удалось вернуть трех мобилизованных, добавил он.

«По обращениям, связанным с состоянием здоровья, основная проблема заключается в том, что граждане либо не обращались в медицинские учреждения на протяжении долгого времени, а состояние их здоровья ухудшилось, либо отсутствуют соответствующие документы, подтверждающие наличие заболевания», — указывает омбудсмен Амурской области Наталья Кравчук.

Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» не содержит положений о проведении медосмотра при мобилизации, отмечает уполномоченный в Астраханской области Андрей Спицын. «Тем не менее если граждане, получившие повестки, по прибытии на сборный пункт утверждали, что имеют хронические заболевания и представляли при этом соответствующие медицинские документы, им выдавалось направление на военно-врачебную комиссию», — прокомментировал он ситуацию в области.

На сайте «Объясняем.рф» указывается, что при частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия), а если мобилизуемый жалуется на здоровье, то комиссия вправе направить его на дополнительное обследование в медицинское учреждение. Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов заявил, что СПЧ будет добиваться процедуры обязательного медицинского освидетельствования мобилизованных. Сейчас правозащитники рекомендуют перед медицинским освидетельствованием в военкомате обследоваться самостоятельно и собрать максимум документов.

Случаи гибели мобилизованных Сразу в нескольких регионах сообщалось о гибели мобилизованных в призывных или сборных пунктах — на данный момент из открытых источников известно, предположительно, о девяти подобных случаях. Так, 3 октября в Свердловской области на Еланском гарнизоне учебного центра скончались двое мобилизованных — один из них умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Третий мобилизованный в области, по информации депутата Госдумы Максима Иванова, скончался от цирроза печени уже после списания и отправки домой. На следующий день мобилизованный в Новосибирской области мужчина умер во время пребывания в пункте сбора, 7 октября в регионе подтвердили еще один факт смерти мобилизованного. В начале октября местные СМИ со ссылкой на Бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области сообщили о гибели мобилизованного из Красноярска в военной части Омска, а также о смерти мобилизованного в Пензе и на сборном пункте под Тюменью — официально власти не комментировали эти случаи. Позднее омбудсмен Пензенской области подтвердила РБК, что мужчина 1981 года рождения скончался в регионе: причиной смерти, по информации уполномоченного, стало «остро возникшее нарушение одной из функций организма». 9 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что в Якутии мобилизованный разбился, выпав из окна в сборном пункте. 12 октября в учебном центре в Свердловской области умер еще один мобилизованный.

Экипировка и условия подготовки мобилизованных

Омбудсмен Омской области Ирина Касьянова сообщила РБК, что проблемы с обмундированием, экипировкой, условиями содержания мобилизованных были поставлены в семи обращениях — соответствующие жалобы поступили от членов семей мобилизованных (всего по состоянию на 10 октября по вопросам частичной мобилизации поступило 140 обращений). В аппарат уполномоченного в Новосибирской области на проблемы с обмундированием поступили две жалобы, в то время как на условия содержания жалоб не поступило, сообщили РБК в аппарате омбудсмена.

По вопросам экипировки мобилизованных к омбудсмену Челябинской области обратились девять человек. «В данных обращениях речь шла о дополнительной экипировке, не предусмотренной нормами вещевого обеспечения, установленными Минобороны», — отметила омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко, подчеркнув, что дополнительными вещами мобилизованные обеспечиваются за счет спонсорской помощи и средств областного бюджета.

Об отсутствии жалоб на условия содержания и экипировку РБК сообщили омбудсмены Амурской, Астраханской, Пензенской, Воронежской, Нижегородской, Ульяновской, Иркутской областей, а также Марий Эл. В Приморском крае отметили, что жалоб в аппарат уполномоченного по этому поводу «практически не поступало», в Сахалинской области — что жалобы на условия содержания не превышают 1% от общего числа. По состоянию на 4 октября в специальную комиссию на Сахалине поступило более 350 обращений, добавили в аппарате омбудсмена.

«Несколько островных предприятий на добровольной основе подключились к строительству жилых и бытовых помещений для мобилизованных. Ведется строительство трех теплых корпусов столовой, казарм, подсобных помещений», — сообщили РБК в аппарате уполномоченного Сахалинской области.

Уполномоченный Ивановской области Светлана Шмелева, в свою очередь, сказала РБК, что вопросы о приобретении обмундирования для военнослужащих и необходимых предметов личной гигиены поступают ей на почту. Она добавила, что по этому вопросу работает с военкоматами, а «по ценовой политике» взаимодействует с областным департаментом экономического развития и торговли, а также предпринимательским сообществом.