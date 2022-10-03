Регионам разрешили закупать для мобилизованных товары двойного назначения

В частности, речь идет о беспилотниках, приборах ночного видения, средствах обнаружения дронов. Регионы также смогут приобретать автотранспорт и обмундирование

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Правительство России позволило регионам «в качестве специальной меры в сфере экономики» закупать для мобилизованных за счет средств местных бюджетов товары двойного назначения, беспилотники, приборы ночного видения, бинокли и прицелы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также разрешено закупать автотранспорт и запчасти, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены и продовольствие для тех, кого мобилизовали.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что из запаса планируется призвать 300 тыс. человек. Мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет, уточнили в Минобороны. В первую очередь это те, кто имеет боевой опыт и отслужил в армии, а также те, у кого есть необходимая военная специальность: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.

После начала мобилизации россияне жаловались на то, что призывают тех, кто не подпадает под критерии и кому полагается отсрочка.

«Вместе с тем в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много информации на эту тему: об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он потребовал рассматривать каждый случай в отдельности, а допущенные ошибки — исправлять.

Генеральная прокуратура вместе с ФАС и Минпромторгом начала проверку завышения поставщиками и продавцами цен на товары, необходимые мобилизованным, в том числе на термобелье, спальники, обувь, лекарства.