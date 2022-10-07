Омбудсмен Шалабаева: в новосибирском военном училище погиб еще один мобилизованный

Омбудсмен сообщила о гибели еще одного мобилизованного в Новосибирске

Ранее стало известно о первом умершем — 35-летнем добровольце из Братска: его матери сказали, что сын скончался от сердечного приступа

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Еще один мобилизованный погиб в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), пишет «Сибкрай.ру» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Нину Шалабаеву.

«Факт второй смерти подтвержден. Работают следственные органы. Больше информации они не дают», — сказала Шалабаева.

От родственников и близких погибшего «Сибкрай.ру» узнал, что причиной смерти стали насильственные действия. По данным издания, мобилизованный был новосибирцем.

В новосибирском учебном центре размещают призывников из Новосибирской, Иркутской областей, Тувы и Красноярского края. Шалабаева 4 октября сообщила о первом умершем в НВВКУ — по ее словам, это случилось 2 октября.

Впоследствии стало известно, что погибший — 35-летний житель Братска Александр Колтун. Братский военкомат подтвердил смерть мобилизованного добровольца на сборах. Его мать Елена Заусаева на своей странице в «Одноклассниках» написала, что сын ушел на сборы добровольцем 28 сентября, а умер 2 октября «как будто от сердечного приступа, когда на сердце никогда не жаловался и на учете не стоял». Женщина также рассказала о жалобах сына, что «форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют». Забрать тело умершего семье, по ее словам, не дают.

В разговоре с телеграм-каналом «Братчане» мать Колтуна сказала, что ей «пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя», но тот никогда не злоупотреблял спиртным. На Украину ее сын решил отправиться «осознанно, добровольно, по своему желанию», подчеркнула Заусаева.

Новосибирские власти на период проведения частичной мобилизации запретили продажу алкоголя вблизи военкоматов и высшего военного командного училища.

Глава Новосибирской области Андрей Травников 3 октября сообщил, что мобилизационное задание в регионе выполнено, первый этап мобилизации завершен.