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Омбудсмен сообщила о гибели еще одного мобилизованного в Новосибирске

Омбудсмен Шалабаева: в новосибирском военном училище погиб еще один мобилизованный
Ранее стало известно о первом умершем — 35-летнем добровольце из Братска: его матери сказали, что сын скончался от сердечного приступа
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Еще один мобилизованный погиб в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), пишет «Сибкрай.ру» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Нину Шалабаеву.

«Факт второй смерти подтвержден. Работают следственные органы. Больше информации они не дают», — сказала Шалабаева.

От родственников и близких погибшего «Сибкрай.ру» узнал, что причиной смерти стали насильственные действия. По данным издания, мобилизованный был новосибирцем.

В новосибирском учебном центре размещают призывников из Новосибирской, Иркутской областей, Тувы и Красноярского края. Шалабаева 4 октября сообщила о первом умершем в НВВКУ — по ее словам, это случилось 2 октября.

Впоследствии стало известно, что погибший — 35-летний житель Братска Александр Колтун. Братский военкомат подтвердил смерть мобилизованного добровольца на сборах. Его мать Елена Заусаева на своей странице в «Одноклассниках» написала, что сын ушел на сборы добровольцем 28 сентября, а умер 2 октября «как будто от сердечного приступа, когда на сердце никогда не жаловался и на учете не стоял». Женщина также рассказала о жалобах сына, что «форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют». Забрать тело умершего семье, по ее словам, не дают.

В разговоре с телеграм-каналом «Братчане» мать Колтуна сказала, что ей «пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя», но тот никогда не злоупотреблял спиртным. На Украину ее сын решил отправиться «осознанно, добровольно, по своему желанию», подчеркнула Заусаева.

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Новосибирские власти на период проведения частичной мобилизации запретили продажу алкоголя вблизи военкоматов и высшего военного командного училища.

Глава Новосибирской области Андрей Травников 3 октября сообщил, что мобилизационное задание в регионе выполнено, первый этап мобилизации завершен.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Новосибирск частичная мобилизация Новосибирская область
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