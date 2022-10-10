Путин заявил о «бестолковщине» при проведении частичной мобилизации

Президент подчеркнул, что проблемы накапливались достаточно долго. При этом он заявил, что это «хороший повод», для того чтобы «разобраться с этими вопросами»

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При проведении частичной мобилизации в России было допущено достаточно много «бестолковщины», заявил президент Владимир Путин на встрече с главами избранных регионов.

«Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно, собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго», — пояснил Путин.

По его словам, это «хороший повод», для того чтобы «разобраться с этими вопросами». Президент заявил, что главам регионов необходимо обновить базы тех, кто находится в запасе, и сформировать предложения по тому, как «по-современному» должна быть организована эта работа в будущем.

Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Однако после начала рассылки повесток из многих регионов начали поступать сообщения об ошибках — среди прочих повестки получали те, кто имеет отсрочку от призыва или не подлежит ему. Так, например, повестки приходили людям с тяжелыми заболеваниями и многодетным отцам.

Главы регионов, например Якутии и Владимирской области, сообщали, что начали работу по возвращению ошибочно мобилизованных.

Путин призвал исправить все ошибки, допущенные при мобилизации. «В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста», — заявил он.