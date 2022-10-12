Кремль отверг проведение в России новой волны мобилизации

В России нет волн мобилизации, сказал Песков, ранее наличие этапов мобилизации отвергли и в Госдуме. При этом ранее в Ростове сообщили о получении нового задания по мобилизации от Минобороны после выполнения плана призыва

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В России сейчас нет новой волны частичной мобилизации, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Никакой новой волны [мобилизации] нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», — указал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне в Ростовской области получили новое мобилизационное задание, призывные комиссии начали его исполнять, сообщил губернатор региона Василий Голубев. В начале октября власти области заявили о выполнении плана Минобороны по частичной мобилизации, указав, что могут продолжить мероприятия. Ростовский военком Игорь Егоров при этом позднее заверил, что мобилизация не делится на волны, «все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности».

В Госдуме назвали частичную мобилизацию непрерывным процессом, который не может делиться на этапы, в указе президента такой подход не предусматривается. При этом для каждого региона существует мобилизационный план, ряд субъектов страны его уже выполнили, продолжил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

В России частичная мобилизация проходит с 21 сентября, о ней объявил президент Владимир Путин утром того же дня. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что планируется призвать 300 тыс. человек, однако не уточнил, сколько должно быть мобилизовано в каждом из регионов. 4 октября он отчитался о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных.

