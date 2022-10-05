Старовойт сообщил, что Курская область завершает частичную мобилизацию

Старовойт посетил воинские части, где находятся мобилизованные. В ряде из них не было кроватей, душевые были разбиты и не хватало обмундирования. Но со всем этим надо разбираться уже «после Победы», заявил губернатор

Роман Старовойт (в центре) (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Курская область завершает частичную мобилизацию и формирование частей территориальной обороны, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Глава региона сообщил, что посетил «все воинские части», где находятся мобилизованные, и состояние одних было нормальным, а других — «просто ужас».

«Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и т.д. и т.п. Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм», — заявил Старовойт.

В то же время губернатор добавил, что не будет уподобляться «диванным полководцам», а с состоянием частей «после Победы разберутся специалисты». «А сейчас, убежден, мы просто обязаны сплотиться с нашей армией, мы обязаны оказать всестороннюю поддержку, обязаны организовать трудовой фронт, чтобы обеспечить войска всем необходимым», — написал он.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. В указе президента число людей, которых планируется призвать, не указано. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что речь идет о 300 тыс. резервистах. 4 октября он уточнил, что 200 тыс. уже прибыли в Вооруженные силы России.

Ряд российских регионов отчитались о выполнении поставленных целей по мобилизации. Среди них — Карелия, Брянская область, Крым, Хакасия и ХМАО. А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика «на 254% перевыполнила» план еще до введения в России частичной мобилизации, поэтому призыв региона не коснется.