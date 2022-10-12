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ФАС выявила «существенное повышение стоимости» армейской экипировки

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба выявила «случаи существенного повышения стоимости» армейской экипировки и другой военной продукции, говорится в поступившем в РБК сообщении.

«По результатам совместных проверок по фактам выявленных нарушений организациям розничной торговли выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации», — говорится в сообщении ФАС.

Материал дополняется.

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