10 главных вопросов о частичной мобилизации

В России идет частичная мобилизация. Кому и как может прийти повестка, что делать, если нет военного билета, и могут ли операторы связи передавать данные о нахождении мобилизуемых — разбирался РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Кого касается частичная мобилизация?

Согласно разъяснениям Минобороны, подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями являются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Есть должности, например, медработники, которые могут замещаться женщинами — но потребность в них минимальная, заявил главного организационно-мобилизационного управления генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Минобороны также обнародовало перечень категорий лиц, которые не подлежат мобилизации. Под мобилизацию не попадают не служившие мужчины до 27 лет, так как они не находятся в запасе. Пояснений по выпускникам военных кафедр пока нет. Мнения законодателей разошлись: председатель комитета Совета федерации по обороне генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что они не попадут под мобилизацию, а глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов — что выпускники с «какими-то особыми» специальностями могут быть призваны.

Что делать, если нет военного билета?

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Военный билет выдается россиянину, который служил или освобожден от службы (по состоянию здоровья или по окончанию призывного возраста). Если военный билет утерян, это не то же самое, что его отсутствие. «Само по себе наличие билета на руках особой роли не играет», — сказал РБК адвокат Алексей Гавришев. Если военного билета в принципе не было, то на руках может быть приписное удостоверение — временный документ, который выдается тем, кто только поставлен на воинский учет и ожидает призыва на срочную службу.

Куда и как приходит повестка, могут ли ее вручить на улице?

При мобилизации граждан оповещают путем вручения повесток в руки под подпись, указал юрист Павел Чиков. Повестка должна быть вручена лично, не по почте, а подлежащий мобилизации — должен расписаться при получении. По закону принести повестку могут по месту жительства, работы или учебы. При этом работодатели по закону обязаны помогать военным комиссариатам обеспечивать «своевременное оповещение и явку» людей, которые подлежат призыву.

Теоретически закон не запрещает раздавать повестки на улицах — главное, чтобы человек расписался в ее получении, сказал адвокат Алексей Гавришев. Можно отказаться, но в этом случае составляется акт об отказе от вручения повестки, добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не счел нарушением выдачу повесток задержанным на акциях против мобилизации.

Что делать, если живешь в другой стране? Надо ли возвращаться для несения военной службы?

Находящихся за рубежом в краткосрочной поездке могут призвать по частичной мобилизации, сообщил Генштаб. Павел Чиков указал, что если человек постоянно проживает за границей, то он не обязан состоять на воинском учете, а, значит, не подлежит мобилизации. Однако перед отъездом на срок более 6 месяцев он обязан явиться в военкомат для снятия с учета. «Полагаю, что для людей, подлежащих мобилизации, но находящихся сейчас за рубежом, до момента вручения повестки лично, ответственности никакой возникнуть не должно, тем более что выезд был осуществлен ранее даты объявления мобилизации», — говорит руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова.

Можно ли отказаться от мобилизации по религиозным соображениям или из-за родственников на Украине?

Наличие родственников на Украине не может служить доводом, освобождающим от мобилизации, сказал РБК партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Религиозные верования также не освобождают от мобилизации, добавил он. «Граждане обязаны явиться в призывной пункт по повестке, уведомить призывную комиссию, что вероисповедание им не позволяет проходить воинскую службу им, и, возможно, будет предложен альтернативный вариант несения службы», — сообщил юрист. Действующий закон «Об альтернативной гражданской службе» закрепляет право на нее только в случае призыва на срочную службу — правовых актов об альтернативной службе в период мобилизации нет, отметил Павел Чиков.

Какие болезни являются ограничениями для несения армейской службы?

Перечень диагнозов, которые могут стать основанием для освобождения от службы, перечислены в «Расписании болезней» — в соответствии с категориями годности. Павел Чиков рекомендует перед медицинским освидетельствованием в военкомате обследоваться самостоятельно и собрать максимум документов.

Могут ли банки или сотовые операторы передавать данные о местонахождении мобилизуемых?

Два ведомства имеют доступ к данным сотовых операторов о геолокации абонентов — МВД и ФСБ. МВД может получить данные о том, где находился человек в определенное время, но только по решению суда. У ФСБ есть возможность получать данные о геолокации абонента в режиме реального времени с точностью до 100 метров, сообщил РБК источник на телекоммуникационном рынке. Это позволит определить, в каком многоквартирном доме находится человек, но не позволит установить этаж или квартиру, добавил он.

Все сведения, передаваемые банкам и сотовым операторам, составляют тайну — тайну личной переписки, тайну связи, банковскую тайну — поэтому они могут быть предоставлены правоохранительным органам только по постановлению суда в рамках законно-проводимых мероприятий оперативного характера, уточнил Алексей Гавришев.

Что можно взять с собой на мобилизационный пункт?

Исходя из рекомендаций, опубликованных на Mos.ru в разделе, посвященном военным комиссариатам, с собой можно взять ограниченный набор личных вещей:

паспорт, водительское удостоверение, удостоверение о получении военно-учетной специальности в учреждении ДОСААФ. Документы следует сложить в пластиковый файл или папку;

ручка, тетрадь или блокнот;

мобильный телефон (без доступа к сети Интернет и камеры);

небольшую сумму наличных мелкими купюрами;

запас сигарет;

лекарства (только с копией рецепта врача).

На сборном пункте прибывшим выдаются несессеры с большей частью необходимых предметов первой необходимости, однако на многочисленных форумах пользователи, проходившие воинскую службу, советуют брать собственные вещи. В стандартном наборе будет полотенце, пена для бритья и крем после бритья, бритва и сменные лезвия, расческа, швейный набор, щипчики для ногтей, пластырь и прочее. Все эти предметы призывник может приобрести самостоятельно.

Теряют ли мобилизуемые свои рабочие места?

Согласно сообщению пресс-службы правительства, мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Договоры мобилизованных будут приостанавливаться без расторжения — их рабочие места сохранятся, заявили в кабинете министров. Ранее в Совете федерации объявили, что уже разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, призванные обеспечить гарантии прав мобилизованных работников.

Положены ли частично мобилизованным дополнительные выплаты или льготы?

Согласно указу президента, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — и будут получать выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие. Мобилизованным полагаются ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты. Деньги будут перечислять на персональный счет военнослужащего, с которого тот сможет полностью или частично перевести их членам семьи.

Ряд регионов самостоятельно ввел дополнительные выплаты. В Москве мэр Сергей Собянин установил ежемесячные выплаты в 50 тыс. руб. военнослужащим, призванным по мобилизации. В случае гибели мобилизованного семья получит 3 млн руб. По указу губернатора Тульской области мобилизованные получат дополнительную единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб.

Центробанк рекомендовал не взыскивать с мобилизованных россиян просрочки по кредитам, а также не выселять их из ипотечного жилья, следует из сообщения регулятора. На сегодняшний момент пока не существует механизма, который позволяет профессиональным военнослужащим, гражданам, заключившим контракт с Минобороны, или призывникам автоматически претендовать на льготные условия погашения кредитов.