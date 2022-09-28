Глава Чувашии заявил о проблемах с закупкой экипировки для мобилизованных

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 55,72 (-0,27) Инвестиции, 16:46
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 58,45 (+0,27) Инвестиции, 16:46
Politico узнало о плане ЕС запретить ввоз туалетной бумаги из России Политика, 22:18
«Краснодар» благодаря двум голам в концовке победил «Пари НН» в Кубке Спорт, 22:09
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Сочи» в Кубке России Спорт, 22:01
В Госдуму внесли проект о расширении оснований для отсрочки от призыва Политика, 21:56
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 21:55
Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифинге по Nord Stream Политика, 21:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:46
Тренер заявила о возможности отстранения гимнаста Куляка от спартакиады Спорт, 21:41
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Журфак МГУ отчислил студенток после конфликта в чате из-за футболки c Z Общество, 21:30
Глава Чувашии заявил о проблемах с закупкой экипировки для мобилизованных Политика, 21:29
Третьяковка попросила воздержаться от оценок побывавшей в лавре «Троицы» Общество, 21:29
В Махачкале несколько футболистов Первой лиги получили повестки Спорт, 21:27
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 21:26
Минтруд назвал размер маткапитала на 2023 год Общество, 21:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Чувашии заявил о проблемах с закупкой экипировки для мобилизованных

По словам Николаева, при закупке экипировки Чувашия прежде всего рассчитывает на свой бюджет, в том числе резервы Госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Проблема с закупкой экипировки для мобилизованных актуальна для всех регионов, а для Чувашии ситуация усугубляется тем, что в республике нет воинских подразделений, заявил в эфире телеканала РБК глава региона Олег Николаев.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В связи с этим Николаева спросили, сталкивалась ли Чувашия с проблемами с экипировкой мобилизованных.

«Несомненно, эта проблема существует. Дефицит, который сейчас образовался в связи с резким возросшим спросом, он, скажем так, актуален для всех регионов. Но для нас это еще более усугубляется тем, что на территории Чувашской Республики отсутствуют воинские подразделения и нет специализированных магазинов — военторгов, поэтому мы, как правило, это закупаем в таких мегаполисах, как Москва и другие центры, где сконцентрированы воинские подразделения», — сказал Николаев.

В то же время региону помогает то, что он пользуется уже старыми, налаженными связями, добавил он.

Новосибирские власти объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Но ввиду того, что сейчас в рамках частичной мобилизации все регионы начали закупать, и здесь Чувашия тоже не осталась в стороне, конечно же, мы помимо традиционных каналов начали смотреть и имеющиеся резервы. В частности, госрезерв, который имеется у ГКЧС Чувашской Республики (Госкомитет республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. — РБК). Сегодня мы как раз анализируем, что могли бы мы раскрыть и из этих средств обеспечить мобилизованных, а в последующем, естественно, резерв уже пополнить за счет средств бюджета Чувашской Республики», — сообщил глава региона.

По его словам, расчеты показывают, что «цены на закупку возросли». Из средств власти прежде всего рассчитывают именно на бюджетные деньги Чувашии и, как будут завершены расчеты, готовы направить их на централизованную закупку таких предметов острой необходимости, как вещмешки, накладки различного рода и другие, отметил Николаев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России
Статьи
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче
Инструкции

Но при этом власти реализуют комплексный подход и уже начали взаимодействовать по вопросу закупки экипировки с крупными предприятиями, которые «незамедлительно изъявили [желание] также поучаствовать в обеспечении мобилизованных», добавил глава Чувашии.

Президент Владимир Путин ввел частичную мобилизацию 21 сентября. Как сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф», «мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для несения службы». В то же время, говорится в сообщении, призванные на службу могут взять с собой предметы личной гигиены, термобелье, разные батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник (спортивную шапку), тактические перчатки, химическую грелку и многофункциональный компактный инструмент, а также элементы экипировки.

Власти ряда регионов сообщили, что закупят для мобилизованных ряд необходимых вещей. В Нижегородской области их дополнительно снабдят спальными мешками, пенками, теплыми шапками, перчатками и носками, телефонами, сухпайком и аптечкой, заявил глава региона Глеб Никитин. Спальные мешки и теплые вещи для мобилизованных также выделят власти Камчатского края и Коми.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Чувашия экипировка частичная мобилизация Военная операция на Украине
Материалы по теме
Власти заявили, что срочников могут мобилизовать после увольнения в запас
Политика
Военком ЕАО объяснил мобилизацию возрастных и не служивших в армии
Политика
Нижний Новгород закупит для мобилизованных шапки, спальники и экипировку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter