Глава Чувашии заявил о проблемах с закупкой экипировки для мобилизованных

По словам Николаева, при закупке экипировки Чувашия прежде всего рассчитывает на свой бюджет, в том числе резервы Госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Проблема с закупкой экипировки для мобилизованных актуальна для всех регионов, а для Чувашии ситуация усугубляется тем, что в республике нет воинских подразделений, заявил в эфире телеканала РБК глава региона Олег Николаев.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В связи с этим Николаева спросили, сталкивалась ли Чувашия с проблемами с экипировкой мобилизованных.

«Несомненно, эта проблема существует. Дефицит, который сейчас образовался в связи с резким возросшим спросом, он, скажем так, актуален для всех регионов. Но для нас это еще более усугубляется тем, что на территории Чувашской Республики отсутствуют воинские подразделения и нет специализированных магазинов — военторгов, поэтому мы, как правило, это закупаем в таких мегаполисах, как Москва и другие центры, где сконцентрированы воинские подразделения», — сказал Николаев.

В то же время региону помогает то, что он пользуется уже старыми, налаженными связями, добавил он.

«Но ввиду того, что сейчас в рамках частичной мобилизации все регионы начали закупать, и здесь Чувашия тоже не осталась в стороне, конечно же, мы помимо традиционных каналов начали смотреть и имеющиеся резервы. В частности, госрезерв, который имеется у ГКЧС Чувашской Республики (Госкомитет республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. — РБК). Сегодня мы как раз анализируем, что могли бы мы раскрыть и из этих средств обеспечить мобилизованных, а в последующем, естественно, резерв уже пополнить за счет средств бюджета Чувашской Республики», — сообщил глава региона.

По его словам, расчеты показывают, что «цены на закупку возросли». Из средств власти прежде всего рассчитывают именно на бюджетные деньги Чувашии и, как будут завершены расчеты, готовы направить их на централизованную закупку таких предметов острой необходимости, как вещмешки, накладки различного рода и другие, отметил Николаев.

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Но при этом власти реализуют комплексный подход и уже начали взаимодействовать по вопросу закупки экипировки с крупными предприятиями, которые «незамедлительно изъявили [желание] также поучаствовать в обеспечении мобилизованных», добавил глава Чувашии.

Президент Владимир Путин ввел частичную мобилизацию 21 сентября. Как сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф», «мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для несения службы». В то же время, говорится в сообщении, призванные на службу могут взять с собой предметы личной гигиены, термобелье, разные батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник (спортивную шапку), тактические перчатки, химическую грелку и многофункциональный компактный инструмент, а также элементы экипировки.

Власти ряда регионов сообщили, что закупят для мобилизованных ряд необходимых вещей. В Нижегородской области их дополнительно снабдят спальными мешками, пенками, теплыми шапками, перчатками и носками, телефонами, сухпайком и аптечкой, заявил глава региона Глеб Никитин. Спальные мешки и теплые вещи для мобилизованных также выделят власти Камчатского края и Коми.