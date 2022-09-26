ОНФ развернул центры помощи ошибочно призванным по мобилизации

В региональных отделениях Общероссийского народного фронта (ОНФ) и в его социальных сетях принимают обращения по поводу ошибок при частичной мобилизации, говорится в группе ОНФ во «Вконтакте».

«Во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных», — сообщили в ОНФ.

Оставить обращение можно в региональных отделениях и региональных группах ОНФ во «Вконтакте» и «Одноклассниках».





Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Согласно разъяснениям Минобороны, по российскому законодательству призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Также министерство уточнило, при каких условиях гражданин освобождается от мобилизации: например, если на его иждивении находятся четыре и более несовершеннолетних детей.

Из регионов неоднократно поступали сообщения о призыве тех, кто не подходит под критерии Минобороны. Например, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти отменили призыв 75 жителей после поступления жалоб. По словам губернатора, среди ошибочно мобилизованных были студенты и представители важных для экономики и региона профессий.

В Волгоградской области после общественного резонанса в связи с публикацией в телеграм-канале «Осторожно, новости» отменили призыв 58-летнего директора сельской школы Александра Фальтина. Его дочь рассказала, что у мужчины нет боевого опыта (он окончил военную кафедру) и есть проблемы со здоровьем, но несмотря на это, ему вручили повестку.

