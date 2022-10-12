Клишас назвал плачевным состояние системы учета военнообязанных в России

Член СПЧ Кирилл Кабанов, комментируя слова сенатора, отметил, что деньги на систему учета военнослужащих запаса выделялись регулярно, но при этом современным требованиям она не соответствует

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Система учета пребывающих в запасе в России находится в плачевном состоянии, заявил в телеграм-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Как одновременно в стране могут быть такие сервисы, как «Госуслуги», и столь плачевное состояние системы учета лиц, пребывающих в запасе?» — написал сенатор.

Его слова прокомментировал в телеграм-канале член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он обратил внимание на несоответствие современным требованиям системы учета военнослужащих запаса.

«По имеющимся данным, средства на поддержание и развитие мобилизационной системы выделялись регулярно, как и на формирование и обновление вещевого резерва», — указал Кабанов. Он также задался вопросом, «кто и куда эти выделенные деньги девал», отметив, что в этом разберутся прокуратура и спецслужбы. «Системой мобилизационной подготовки никто не занимался, начиная с военкоматов и заканчивая главными управлениями МО и другими ответственными министерствами и ведомствами. Результат очевиден», — добавил Кабанов.

Генпрокурор Игорь Краснов 12 октября заявил, что в мобилизационную систему в России нужно внедрить передовые интеллектуальные технологии, а делать одни военкоматы «крайними» неправильно. При этом, по его мнению, многих проблем можно было бы избежать, если бы граждане сообщали военкоматам актуальные данные о своем семейном положении, здоровье, образовании.

После начала частичной мобилизации в регионах стали появляться жалобы на призыв тех категорий лиц, что ей не подлежат. Так, в Бурятии выдали повестки многодетным отцам — однако после уточнения данных 70 таких мужчин отпустили. Во Владимирской области с момента объявления мобилизации и до 7 октября ошибочно мобилизовали 123 жителя — они вернулись домой. Как отметил губернатор Александр Авдеев, причиной стало отсутствие у военкомов данных об изменении в жизни резервистов.