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Клишас назвал плачевным состояние системы учета военнообязанных в России

Сенатор Андрей Клишас: состояние системы учета военнообязанных лиц в России плачевное
Член СПЧ Кирилл Кабанов, комментируя слова сенатора, отметил, что деньги на систему учета военнослужащих запаса выделялись регулярно, но при этом современным требованиям она не соответствует
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Система учета пребывающих в запасе в России находится в плачевном состоянии, заявил в телеграм-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Как одновременно в стране могут быть такие сервисы, как «Госуслуги», и столь плачевное состояние системы учета лиц, пребывающих в запасе?» — написал сенатор.

Его слова прокомментировал в телеграм-канале член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он обратил внимание на несоответствие современным требованиям системы учета военнослужащих запаса.

«По имеющимся данным, средства на поддержание и развитие мобилизационной системы выделялись регулярно, как и на формирование и обновление вещевого резерва», — указал Кабанов. Он также задался вопросом, «кто и куда эти выделенные деньги девал», отметив, что в этом разберутся прокуратура и спецслужбы. «Системой мобилизационной подготовки никто не занимался, начиная с военкоматов и заканчивая главными управлениями МО и другими ответственными министерствами и ведомствами. Результат очевиден», — добавил Кабанов.

Генпрокурор Игорь Краснов 12 октября заявил, что в мобилизационную систему в России нужно внедрить передовые интеллектуальные технологии, а делать одни военкоматы «крайними» неправильно. При этом, по его мнению, многих проблем можно было бы избежать, если бы граждане сообщали военкоматам актуальные данные о своем семейном положении, здоровье, образовании.

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После начала частичной мобилизации в регионах стали появляться жалобы на призыв тех категорий лиц, что ей не подлежат. Так, в Бурятии выдали повестки многодетным отцам — однако после уточнения данных 70 таких мужчин отпустили. Во Владимирской области с момента объявления мобилизации и до 7 октября ошибочно мобилизовали 123 жителя — они вернулись домой. Как отметил губернатор Александр Авдеев, причиной стало отсутствие у военкомов данных об изменении в жизни резервистов.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
военнослужащие мобилизация Андрей Клишас Совфед резервисты
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