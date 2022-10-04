В Новосибирской области проведут проверку из-за смерти мобилизованного

Мобилизованный в Новосибирской области мужчина умер во время пребывания в пункте сбора, сообщила РБК омбудсмен Нина Шалабаева. Накануне стало известно о смерти двух мобилизованных в Свердловской области

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, чтобы установить причины смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище 2 октября. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

«Сейчас там работают компетентные органы, проводят доследственную проверку. Пока никакой информации о причинах нет», — сказала она.

На территории Новосибирского высшего военного командного училища в Новосибирске открыли пункт сбора мобилизованных граждан. По словам губернатора области Андрея Травникова, на территории училища размещают как представителей региона, так и мобилизованных жителей Восточной Сибири. О том, что один из мобилизованных мужчин умер, Шалабаева сообщила «РБК Новосибирск» утром 4 октября. По ее словам, сама она об этом узнала накануне, 3 октября.

Также 3 октября Травников сообщил, что 3 октября в регионе завершился первый этап частичной мобилизации в регионе. «Продолжается доукомплектование отдельных подразделений, подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это будут единичные случаи», — сказал губернатор.

3 октября также стало известно о смерти еще двух мобилизованных — в Еланском гарнизоне учебного центра, который расположен в поселке Порошино в Свердловской области. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Максим Иванов (фракция «Единая Россия»). Еще одного мобилизованного гражданина списали и отправили домой, где он умер вскоре после возвращения.

«Один мобилизованный умер от сердечного приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — говорил Иванов в разговоре с Ura.ru. По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, умерших в гарнизоне мужчин призвали из Курганской области. «Оба из сельской местности. Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи», — сказала она.