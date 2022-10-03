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В Свердловской области умерли двое мобилизованных

В учебном центре в Свердловской области умерли двое мобилизованных, один совершил суицид
Один из мобилизованных предположительно совершил самоубийство. Контроль над делом взяла военная прокуратура
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Еланском гарнизоне учебного центра (поселок Порошино Свердловской области) Минобороны умерли двое мобилизованных, сообщил РБК депутат Госдумы Максим Иванов (фракция «Единая Россия»).

Парламентарий также сообщил, что по факту самоубийства проводится проверка, и заявил о планах посетить Елань. «Один мобилизованный умер от сердечного приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — добавил Иванов в разговоре с Ura.ru.

Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, в свою очередь, сообщила местному порталу E1, что ей известно о двух смертях. По словам омбудсмена, речь идет о двух мужчинах, призванных из Курганской области. «Оба из сельской местности. Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи», — сказала она.

В разговоре с РБК Мерзлякова подтвердила информацию о самоубийстве одного мобилизованного. По ее словам, мужчина был родом из Курганской области, контроль над этим делом взяла на себя военная прокуратура.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

По словам источника Ura.ru, мобилизованному, который предположительно совершил самоубийство, было 46 лет. Он жил в Кургане и был мобилизован 26 сентября.

В гарнизоне в Елани находятся мобилизованные из Свердловской области и соседних с ней Челябинской области и Пермского края. В конце сентября «Коммерсантъ-Урал» сообщил, что военный учебный центр столкнулся с нехваткой оборудования и материалов для размещения мобилизованных. По словам источника издания, воинская часть была рассчитана на 3,5 тыс. человек, а ее решили переоборудовать под 7 тыс.

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В то же время к 29 сентября учебный центр был обеспечен на достаточном уровне, сообщил член общественной палаты Свердловской области, начальник госпиталя ветеранов войн Олег Забродин. «И обмундирование зимнее есть, проверили и калорийность продуктов питания. Откровенно недовольных и растерянных людей мы тут не встретили», — сказал он в беседе с изданием.

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частичная мобилизация Свердловская область смерть Военная операция на Украине
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