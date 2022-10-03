В Свердловской области умерли двое мобилизованных
В Еланском гарнизоне учебного центра (поселок Порошино Свердловской области) Минобороны умерли двое мобилизованных, сообщил РБК депутат Госдумы Максим Иванов (фракция «Единая Россия»).
Парламентарий также сообщил, что по факту самоубийства проводится проверка, и заявил о планах посетить Елань. «Один мобилизованный умер от сердечного приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — добавил Иванов в разговоре с Ura.ru.
Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, в свою очередь, сообщила местному порталу E1, что ей известно о двух смертях. По словам омбудсмена, речь идет о двух мужчинах, призванных из Курганской области. «Оба из сельской местности. Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи», — сказала она.
В разговоре с РБК Мерзлякова подтвердила информацию о самоубийстве одного мобилизованного. По ее словам, мужчина был родом из Курганской области, контроль над этим делом взяла на себя военная прокуратура.
По словам источника Ura.ru, мобилизованному, который предположительно совершил самоубийство, было 46 лет. Он жил в Кургане и был мобилизован 26 сентября.
В гарнизоне в Елани находятся мобилизованные из Свердловской области и соседних с ней Челябинской области и Пермского края. В конце сентября «Коммерсантъ-Урал» сообщил, что военный учебный центр столкнулся с нехваткой оборудования и материалов для размещения мобилизованных. По словам источника издания, воинская часть была рассчитана на 3,5 тыс. человек, а ее решили переоборудовать под 7 тыс.
В то же время к 29 сентября учебный центр был обеспечен на достаточном уровне, сообщил член общественной палаты Свердловской области, начальник госпиталя ветеранов войн Олег Забродин. «И обмундирование зимнее есть, проверили и калорийность продуктов питания. Откровенно недовольных и растерянных людей мы тут не встретили», — сказал он в беседе с изданием.