СК назвал задержание Голунова необоснованным и начал проверку

В ведомстве заявили, что проверят все поступившие из МВД материалы о действиях сотрудников полиции и примут «процессуальное решение»

Иван Голунов (Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»)

Следственный комитет (СК) объявил о начале доследственной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию и уголовному преследованию специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

«СК установит обстоятельства, связанные с необоснованным задержанием журналиста и нарушением его прав», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование Голунова прекращено полицией из-за недоказанности его участия в совершении преступления, а в СК — для оценки правомерности действий полицейских — направлены материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД.

«На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», — отметил министр.

В СК заверили, что поступившие материалы будут тщательно проанализированы.