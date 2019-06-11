Заявление РБК в связи с прекращением дела Ивана Голунова

Редакция РБК приветствует прекращение дела Ивана Голунова.

Мы ожидаем, что все лица, допустившие в ходе этого дела нарушение законодательных, процессуальных и иных норм, станут известны обществу и понесут заслуженное наказание. Мы также ожидаем, что будут названы инициаторы этой провокации.

Теперь важно добиться того, чтобы беспредел и дальнейшее использование ст. 228 УК РФ в преступных целях прекратились. Для этого диалог власти и общества должен быть продолжен. Это возможно при условии, что каждая из сторон действует исключительно легитимно. Именно поэтому мы призываем тех, кто намеревается публично выразить свое мнение по этому поводу, присоединяться к согласованным акциям. Лишь такая форма выражения позиции может стать фундаментом для развития сильного гражданского общества в нашей стране.