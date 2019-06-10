Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,69 -0,12 EUR Бирж. 73,10 -0,36 Brent 63,37 +0,14% USD Нал. 65,13 64,40 EUR Нал. 73,59 72,80 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1297 -0,0038 BTC/USD Бирж. 7 716,90 +77,70 IMOEX 2 733,58 +0,15% RTSI 1 331,21 +0,40% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Schlumberger $50 (+38,85%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,68%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Schlumberger $50 (+38,85%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,68%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
Роскомнадзор пообещал проверить утечку данных клиентов российских банков Финансы, 12:20 5 «зеленых» и социальных целей нефтяников Партнерский материал, 12:15 Российских журналистов не пустили в Молдавию Общество, 12:13 На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска Общество, 12:05 Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова Общество, 12:01 Под Ялтой три человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и мотоциклом Общество, 11:56 Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью Политика, 11:54 ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова Общество, 11:52 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджеcт новостей Pro, 11:49 Под Калиниградом загорелся цех лакокрасочной продукции Общество, 11:43 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 11:43 Российский теннисист Хачанов впервые оказался в топ-10 рейтинга ATP Спорт, 11:13 ФАС проверит рекламу прошлогоднего концерта «Касты» Общество, 11:11 Истории про свой бизнес: как избежать ошибок на старте РБК и «Билайн» Бизнес, 11:08
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова

В Москве 12 июня пройдет несогласованная с мэрией Москвы акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РБК один из организаторов, журналист «Новой газеты» Илья Азар.

По его словам, шествие начнется в 12:00 мск у метро «Чистые пруды», его участники пройдут до здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.

Один из инициаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, шеф-редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев пояснил РБК, что в мэрию ни заявок на согласование, ни уведомлений не направлялось.

«Ничего [не было направлено в мэрию]. Мы уведомили людей в социальных сетях. О том, что акция не согласована, мы их предупредили. Во-первых, акция спонтанна. У нас нет времени соблюсти все формальности. Во-вторых, у нас сейчас исключительная ситуация — мы видели, как представители власти в течение этих нескольких дней врали десятки раз. Лично я считаю бессмысленным как-то с ними сотрудничать. Но мы выходим мирно и без символики», — рассказал Ковалев.

Общество
Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, однако известно о его задержании стало только на следующий день. Его подозревают в попытке продать наркотики. По данным правоохранителей, при обыске журналиста и в ходе обыска у него дома были найдены запрещенные вещества.

Голунов свою вину отрицает. Он заявил, что наркотики ему подбросили. Свое преследование он связывает с расследованием связей сотрудников ФСБ с рынком похоронных услуг, которым журналист занимался в последнее время. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай сообщил РБК, что на смывах с ладоней рук и на ногтях корреспондента «Медузы» Ивана Голунова не нашли следов наркотических веществ.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. 7 июня у здания столичного главка полиции на Петровке, 38, состоялась серия одиночных пикетов, которые на следующий день продолжились у здания Никулинского суда.

Теги: Иван Голунов, акция, Москва, новости РБК
Материалы по теме
Что не так в деле Ивана Голунова: главные вопросы к следствию
Общество
Адвокат заявил об отсутствии наркотиков на руках и в организме Голунова
Общество
Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter