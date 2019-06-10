Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова

В Москве 12 июня пройдет несогласованная с мэрией Москвы акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РБК один из организаторов, журналист «Новой газеты» Илья Азар.

По его словам, шествие начнется в 12:00 мск у метро «Чистые пруды», его участники пройдут до здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.

Один из инициаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, шеф-редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев пояснил РБК, что в мэрию ни заявок на согласование, ни уведомлений не направлялось.

«Ничего [не было направлено в мэрию]. Мы уведомили людей в социальных сетях. О том, что акция не согласована, мы их предупредили. Во-первых, акция спонтанна. У нас нет времени соблюсти все формальности. Во-вторых, у нас сейчас исключительная ситуация — мы видели, как представители власти в течение этих нескольких дней врали десятки раз. Лично я считаю бессмысленным как-то с ними сотрудничать. Но мы выходим мирно и без символики», — рассказал Ковалев.