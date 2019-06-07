Собянин попросил главу ГУВД Москвы взять под контроль дело Голунова

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД Москвы Олега Баранова взять под собственный контроль рассмотрение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова и максимально объективно разобраться. Об этом The Bell сообщила пресс-секретарь столичного правительства Гульнара Пенькова, сообщается в Telegram-канале издания.

Генпрокурор Юрий Чайка заявил РБК, что не знает о задержании Голунова. «Я не слышал об этом», — отметил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере. При личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома — еще один сверток, три пакета и весы. Сам журналист отрицает вину и считает произошедшее провокацией.