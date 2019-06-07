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China Mobile $80 (+75,82%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Собянин попросил главу ГУВД Москвы взять под контроль дело Голунова

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД Москвы Олега Баранова взять под собственный контроль рассмотрение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова и максимально объективно разобраться. Об этом The Bell сообщила пресс-секретарь столичного правительства Гульнара Пенькова, сообщается в Telegram-канале издания.

Генпрокурор Юрий Чайка заявил РБК, что не знает о задержании Голунова. «Я не слышал об этом», — отметил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере. При личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома — еще один сверток, три пакета и весы. Сам журналист отрицает вину и считает произошедшее провокацией.

Теги: Сергей Собянин, задержание журналистов
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