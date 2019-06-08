Пикеты у Никулинского суда в поддержку Ивана Голунова. Фоторепортаж

Пикеты у Никулинского суда в поддержку Ивана Голунова. Фоторепортаж

В Москве 8 июня продолжились пикеты в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова — теперь у здания Никулинского районного суда, где ему должны избрать меру пресечения