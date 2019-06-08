Общество , 13:54
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Пикеты у Никулинского суда в поддержку Ивана Голунова. Фоторепортаж
В Москве 8 июня продолжились пикеты в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова — теперь у здания Никулинского районного суда, где ему должны избрать меру пресечения
Анастасия Лотарева, главный редактор «Таких дел»
Илья Азар, МОХ
Мать Ивана Голунова Светлана
Журналист Максим Солюс, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project), и Галина Тимченко, генеральный директор «Медузы»
Александр Плющев, «Эхо Москвы»
Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы»
Дмитрий Муратов, глава редакционного совета «Новой газеты». Вместе с Венедиктовым он пришел в суд выступить с совместным поручительством
Сергей Карпов, руководитель отдела спецпроектов «Таких дел»
Михаил Фишман, ведущий канала «Дождь»
Даниил Туровский, специальный корреспондент «Медузы»
Александр Горбачев, музыкальный критик
Суд может рассмотреть вопрос о мере пресечения для Ивана Голунова 8 июня, так как срок его содержания под стражей истекает в ночь на 9 июня.