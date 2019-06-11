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AMD $40 (+23,84%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Глава СПЧ назвал прекращение дела Голунова «победой здравого смысла»

Прекращение уголовного дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — это «победа здравого смысла», сообщил глава Совета по правам человека при президента Михаил Федотов. Его заявление приводится на сайте СПЧ.

По мнению Федотова, речь идет о победе «гражданского общества, надзорных органов и закона». При этом глава СПЧ призвал не ставить «точку» в уголовном деле и привлечь к суду виновных в «издевательстве над законом».

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МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

Днем 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что уголовное дело в отношении Голунова (его подозревали в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере) прекращено в связи с недоказанностью причастности журналиста к преступлению. Он отметил, что такое решение принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз». Корреспондента «Медузы» освободят из-под домашнего ареста и снимут с него обвинения 11 июня.

Колокольцев уточнил, что начальник УВД по ЗАО Москвы (сотрудники этого отдела задерживали Голунова), генерал-майор полиции Андрей Пучков, может быть уволен — глава МВД попросит об этом президента Владимира Путина. Кроме того, Колокольцев будет ходатайствовать об увольнении начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, генерала-майора Юрия Девяткина. Полицейские, которые непосредственно задерживали Голунова, отстранены от работы.

Теги: Иван Голунов, гражданское общество, Глава СПЧ
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